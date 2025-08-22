Πώς η κούρσα υπερηχητικών πυραύλων Κίνας, ΗΠΑ και Ρωσίας αναδιαμορφώνει τις παγκόσμιες ισορροπίες

Κάτω από τον φθινοπωρινό ήλιο στο Πεκίνο, την 1η Οκτωβρίου 2019, στρατιωτικά φορτηγά παρουσίασαν για πρώτη φορά στον κόσμο τον κινεζικό πύραυλο DF-17. Έντεκα μέτρα μήκος, δεκαπέντε τόνους βάρος, αιχμηρό προφίλ: η Κίνα μόλις είχε παρουσιάσει ένα οπλικό σύστημα ικανό να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι πόλεμοι.

Έκτοτε, η κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους έχει επιταχυνθεί, σημειώνει αναλυτικό ρεπορτάζ του BBC. Η Κίνα και η Ρωσία κυριαρχούν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος και το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις αρχίζει να αναπτύσσει τα δικά του πρωτότυπα.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι κινούνται με ταχύτητα πάνω από Mach 5, δηλαδή πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου. Αυτή η ακραία ταχύτητα, σε συνδυασμό με την ικανότητα ελιγμών κατά την πτήση, τους καθιστά σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν και να αναχαιτιστούν. «Αποτελούν βασικό στοιχείο της νέας γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, της πιο έντονης από τον Ψυχρό Πόλεμο», συνοψίζει ο Γουίλιαμ Φρίαρ, από το think tank Council on Geostrategy, μιλώντας στο BBC.

Η Κίνα διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο οπλοστάσιο υπερηχητικών στον κόσμο, ακολουθούμενη στενά από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ παρουσίασαν το δικό τους σύστημα, τον Dark Eagle, όμως οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Δύση πληρώνει τις δύο δεκαετίες κατά τις οποίες είχε επικεντρωθεί στην τρομοκρατία και τους ασύμμετρους πολέμους. Την ίδια ώρα, Πεκίνο και Μόσχα επένδυαν μαζικά σε αυτή την τεχνολογία.

Όπλα απρόβλεπτα και καταστροφικά

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες: οι πύραυλοι τύπου boost-glide, που εκτοξεύονται με πύραυλο–φορέα πριν βυθιστούν προς τον στόχο τους κάνοντας απρόβλεπτους ελιγμούς, και οι υπερηχητικοί πύραυλοι κρουζ, οι οποίοι διαθέτουν κινητήρα scramjet που τους επιτρέπει να κινούνται χαμηλά, εκτός πεδίου ραντάρ.

Η κεφαλή τους μπορεί να είναι συμβατική ή πυρηνική. Περισσότερο από την ισχύ τους, είναι η απρόβλεπτη τροχιά που τρομάζει τους στρατιωτικούς αναλυτές. «Η δυσκολία έγκειται στον εντοπισμό και την παρακολούθησή τους», τονίζει η Πατρίτζια Μπαζίλτσικ από το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών στην Ουάσινγκτον στο BBC. Τα περισσότερα επίγεια ραντάρ τους ανιχνεύουν μόνο στο τελικό στάδιο, όταν η άμυνα έχει ελάχιστο χρόνο να αντιδράσει.