Πως το Ισραήλ αποδυνάμωσε και «αποκεφάλισε» την Χεζμπολάχ μέσα σε λίγες βδομάδες – Οι παράγοντες «κλειδιά»

Οι χερσαίες επιδρομές που πραγματοποίησε η ισραηλινή 98η Μεραρχία σήμερα (01.10.2024) τα ξημερώματα στο νότιο Λίβανο, με τις επίλεκτες αερομεταφερόμενες δυνάμεις των IDF που έχουν τεράστια εμπειρία και πρόσφατες επιτυχίες στην Χαν Γιούνις της Γάζας, είναι ακόμα ένα δείγμα της αποφασιστικότητας του Ισραήλ να διαλύσει την Χεζμπολάχ.

Εδώ και περίπου δύο μήνες το Ισραήλ έχει κάνει σαφές ότι το «κέντρο βάρους» των μαχών έχει μετατοπιστεί στα βόρεια σύνορα της χώρας με το Λίβανο, ενώ παράλληλα ειδικές επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων έχουν επιφέρει καταστροφικές απώλειες στην Χεζμπολάχ, με αποκορύφωμα την επίθεση της περασμένης Παρασκευής (27.09.2024) στη Βηρυτό, από την οποία σκοτώθηκε ο επικεφαλής της, Χασάν Νασράλα.

REUTERS/Jim Urquhart

Το Ισραήλ έχει καταφέρει σε διάστημα μερικών εβδομάδων να «αποκεφαλίσει» την ηγεσία της Χεζμπολάχ, να καταστρέψει το μεγαλύτερο, σύμφωνα με αναλυτές, μέρος του οπλοστασίου της και δείχνει πιο αποφασισμένο από ποτέ να προχωρήσει σε περαιτέρω επιθέσεις για να εξουδετερώσει πολύτιμα στελέχη και θέσεις της λιβανέζικης σιιτικής οργάνωσης. Πώς όμως φτάσαμε εδώ ;

Η αρχή της «αλλαγής παραδείγματος» είναι η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, Τζο Μπάιντεν στις 21 Ιουλίου 2024, ότι αποσύρεται από την προεδρική κούρσα και πως η Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις θα είναι η υποψήφια των Δημοκρατικών για τις επικείμενες εκλογές.

Η δήλωση του Προέδρου Μπάιντεν φαίνεται πως ερμηνεύτηκε ως «αδυναμία» από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος κατάλαβε αφενός ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να εμποδίσουν, αποτρέψουν ή και να περιορίσουν τις αποφάσεις του και αφετέρου ότι έχει ένα χρονικό περιθώριο για να θέσει σε εφαρμογή τα σχέδιά του, μέχρι τις αμερικανικές εκλογές στις 5 Νοεμβρίου 2024, αφού το αποτέλεσμα τους είναι μια άγνωστη παράμετρος, ένα ρίσκο που δεν θέλει ο ίδιος να πάρει.

REUTERS/Ali Alloush

Έτσι, η πολιτική θέληση και βούληση ήταν το «πράσινο φως» για όσα ακολούθησαν στη συνέχεια. Ο τότε ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε σκοτώνεται στην Τεχεράνη μετά από επίθεση πυραύλου ακριβείας, όπως δήλωσαν πηγές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ενώ την ίδια ημέρα επιβεβαιώνεται ο θάνατος του Φουάντ Σουκρ, που ήταν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου και τρίτος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ, έπειτα από επίθεση του Ισραήλ κοντά στη Βηρυτό.

Με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ έδειξε ότι σιγά σιγά «τελειώνει» η υπόθεση Χαμάς και πλέον στρέφει την προσοχή της κυρίως στην σιιτική οργάνωση του Λιβάνου. Κατά την διάρκεια του περασμένου Αυγούστου, το Ισραήλ προχώρησε βομβαρδισμούς και πλήγματα θέσεων της Χεζμπολάχ, στοχοποιώντας εκτοξευτήρες ρουκετών και αποθήκες πυρομαχικών, εκμεταλλευόμενο την σαφή υπεροχή σε οπλικά συστήματα, αεροπορικές δυνάμεις και πυραύλους.

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι το Ισραήλ διαθέτει τεχνολογικά εξελιγμένους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, όπως για παράδειγμα stealth μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς τύπου F-35, τα οποία η Χεζμπολάχ δεν έχει την δυνατότητα να εντοπίσει και αναχαιτίσει. Ακόμα, διαθέτει τεθωρακισμένα άρματα μάχης Merkava IV με μεγάλη δύναμη πυρός και βελτιωμένη θωράκιση από αντιαρματικά βλήματα, καθώς επίσης αναπτύσσει και πανίσχυρες αντιαεροπορικές κορβέτες κλάσης Sa’ar 6, που έχουν την δυνατότητα να εξουδετερώνουν drones, UAV, ρουκέτες και πυραύλους.



REUTERS/Gil Eliyahu

Επίσης, το Ισραήλ έχει αντιπυραυλική προστασία τριών επιπέδων που αποτελείται από:

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, τα προηγμένα όπλα και μέσα που αναπτύσσει στο πεδίο των επιχειρήσεων, το Ισραήλ κατάφερε να καταστρέψει αρκετά μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ και έτσι αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, που ήταν η εξουδετέρωση της πολιτικής και στρατιωτική της ηγεσίας.

Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2024, χιλιάδες βομβητές και ασύρματοι πομποδέκτες (walkie talkie) εξερράγησαν στο Λίβανο και στη Συρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 42 άτομα και άλλοι 3,500 να τραυματιστούν, πολλοί εκ των οποίων ήταν μέλη της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για μια τεράστια επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν η Μοσάντ, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ και η Σιν Μπετ, που κατάφεραν μέσω εταιρειών «βιτρινών» να προμηθεύσουν την Χεζμπολάχ με «παγιδευμένους» βομβητές, στους οποίους είχαν την εκρηκτική ύλη νιτρικό πενταερυθρίτη (PETN), μέσα στο κουτί της μπαταρίας λιθίου και έτσι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί.

REUTERS/Ann Wang

Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα που έστειλε «μήνυμα» στην Χεζμπολάχ ότι το Ισραήλ μπορεί να χτυπήσει με τον πιο απίθανο τρόπο, αξιοποιώντας την τεχνολογική υπεροχή του και τις πανίσχυρες μυστικές υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατο δημοσίευμα των «New York Times» αναφέρει ότι πράκτορες της Μοσάντ έχουν διεισδύσει στην Χεζμπολάχ, με αφορμή το πιο πρόσφατο και βαρυσήμαντο χτύπημα του Ισραήλ.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2024, μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15 της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν τον μεγαλύτερο και πιο καταστροφικό βομβαρδισμό της Βηρυτού από τον πόλεμο του 2006, γνωστό και ως επιχείρηση «Νέα Τάξη» , με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο εμβληματικός ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και ακόμα 20 άτομα, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης.

53 meters. That’s the distance between a @UN school and Hezbollah’s underground headquarters where Hassan Nasrallah was eliminated alongside 20+ additional terrorists. This past Friday, the Israeli Air Force carried out a precise airstrike, directed by the Intelligence… pic.twitter.com/dJaIN4HO58

Σε σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ φαίνονται τα F-15I, με τους αναλυτές να επισημαίνουν τον εξοπλισμό τους με πυρομαχικά βάρους 2.000 λιβρών. Ειδικότερα, πρόκειται για βόμβες ακριβείας τύπου BLU-109 που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή στόχων που έχουν ισχυρή θωράκιση, για αυτό εξάλλου έχουν τον χαρακτηρισμό «bunker busters». Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι η έκρηξη της πολεμικής κεφαλής γίνεται αφού έχει διεισδύσει στην στρατιωτική βάση και υποδομή, με αποτέλεσμα να προκαλούν τεράστια καταστροφή.

Ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι κρατήρες «αποδεικνύουν» την χρήση των βομβών τύπου BLU-109, με ενώ υπογραμμίζουν ότι τα ισοπεδωτικά αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ πέτυχαν τον σκοπό τους, αφού «αποκεφαλίστηκε» ηγεσία της Χεζμπολάχ, με τους IDF να δημοσιεύουν σχετικό γράφημα, στο οποίο απεικονίζεται η νεκρή πολιτική και στρατιωτική διοίκησης της οργάνωσης.

The Israeli @IDF confirms that Hassan Nasrallah, the leader of the Hezbollah terrorist organization and one of its founders, was eliminated yesterday, together with Ali Karki, the Commander of Hezbollah’s Southern Front, and additional Hezbollah commanders.



Nasrallah will no… pic.twitter.com/1ovmoTh183