Πού ήταν ο μικρός γιος του Τραμπ όταν αποχαιρετούσε τους οπαδούς του; Χαμός στο twitter με την απουσία του (pics)

Η 20η Ιανουαρίου του 2021 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήκει και επισήμως στο παρελθόν, με τον Τζο Μπάιντεν να έχει αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως πλανητάρχης.

Την Τετάρτη (20/1) ο Ντόναλντ Τραμπ, περνώντας τις τελευταίες του στιγμές ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν παρέλειψε να χαιρετίσει τους οπαδούς του που βρέθηκαν στην βάση Άντριους. Στο πλευρό του Ρεπουμπλικάνου πολιτικού βρίσκονταν και τα μέλη της οικογένειας, εκτός όμως… από τον μικρότερο του γιο Μπάρον.

Σύμφωνα με People, όλη η οικογένεια Τραμπ βρίσκονταν στην βάση Άντριους για την αποχαιρετιστήρια ομιλία του απερχόμενου προέδρου, κανείς όμως δεν είδε τον Μπάρον. Οι οπαδοί του Ρεπουμπλικάνου πολιτικού κατά την διάρκεια της ομιλίας τον επευφημούσαν με την Ιβάνκα να είναι εμφανώς συγκινημένη. Ο μικρός όμως Μπάρον, που είναι και το μοναχοπαίδι του απερχόμενου προέδρου με την Μελάνια, έλειπε…

