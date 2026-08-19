Πούτιν για τις ουκρανικές επιθέσεις στην «Amazon της Ρωσίας»: «Δεν υπάρχουν κρίσιμες συνέπειες»

Στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Wildberries, του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου που χαρακτηρίζεται ως η «Amazon της Ρωσίας», αναφέρθηκε για πρώτη φορά ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο των πληγμάτων, αναγνωρίζοντας πάντως ότι προκαλούν ζημιές και δίνοντας εντολή στην κυβέρνησή του να προχωρήσει στην αποκατάσταση των υποδομών.

Οι δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν έρχονται ενώ οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της Wildberries στη Ρωσία έχουν ενταθεί, με το Κίεβο να υποστηρίζει ότι επτά από τα δέκα μεγαλύτερα κέντρα logistics της εταιρείας έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Ακόμη μία αποθήκη, λίγο έξω από τη Μόσχα, φέρεται να υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης τη νύχτα της 18ης Αυγούστου 2026.

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«Μας προκαλούν ζημιά, αυτό είναι προφανές»

Μιλώντας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Ανάπτυξης και Εθνικών Προγραμμάτων, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι επιθέσεις δεν έχουν επιφέρει «κρίσιμες συνέπειες» στη ρωσική οικονομία.

«Φυσικά, δεν υπάρχουν κρίσιμες συνέπειες από τέτοιες επιθέσεις. Δεν υπήρξαν ποτέ και ούτε μπορούν να υπάρξουν», δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε, ωστόσο, ότι τα πλήγματα έχουν κόστος. «Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πιέσεων και των τρομοκρατικών επιθέσεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές», ανέφερε, προσθέτοντας: «Σίγουρα μας προκαλούν ζημιά, αυτό είναι προφανές».

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι εμπορικές και εφοδιαστικές υποδομές της χώρας εξακολουθούν να λειτουργούν αποτελεσματικά παρά την πίεση που δέχονται.

«Οι εργασίες βεβαίως συνεχίζονται υπό έντονη πίεση, αλλά όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτόν τον τομέα αντιμετωπίζουν καλά τις προκλήσεις που παρουσιάζει η εποχή», σημείωσε.

Putin:



Despite the recent terrorist attacks, our trade infrastructure is operating efficiently and reliably. pic.twitter.com/EKwwZJX9Dl — Clash Report (@clashreport) August 19, 2026

Κίεβο: Επτά κέντρα logistics εκτός λειτουργίας

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η ουκρανική πλευρά. Το υπουργείο Αμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε στις 16 Αυγούστου ότι οι δυνάμεις της χώρας έχουν θέσει εκτός λειτουργίας επτά από τα δέκα μεγαλύτερα κέντρα logistics της Wildberries στη Ρωσία.

Η εταιρεία, η οποία ελέγχει σχεδόν το 50% της ρωσικής αγοράς διαδικτυακού λιανεμπορίου, έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο ουκρανικών πληγμάτων. Το Κίεβο επικαλείται, μεταξύ άλλων, τη διάθεση μέσω της πλατφόρμας προϊόντων διπλής χρήσης, τα οποία, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, μπορούν να αξιοποιηθούν από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η Wildberries έχει επίσης βρεθεί αντιμέτωπη με κυβερνοεπιθέσεις, ενώ τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Ενωση επέβαλε κυρώσεις στον τραπεζικό βραχίονα του ομίλου, επικαλούμενη την οικονομική συνεισφορά του στον ρωσικό κρατικό προϋπολογισμό.

❗️Mega jackpot: Ukrainian drones struck the Wildberries logistics hub in Koledino, Moscow region, triggering a large fire that engulfed the roughly 250,000 m² complex. Koledino had long been one of Wildberries’ largest and most important logistics centers. The company’s other… pic.twitter.com/sTeVYPhdsC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2026

Εντολή για ανακατασκευή των εγκαταστάσεων

Παρά τη δημόσια υποβάθμιση των συνεπειών των πληγμάτων, ο Πούτιν έδωσε κατά την ίδια συνεδρίαση εντολή στην κυβέρνηση να καταρτίσει πρόγραμμα για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων της χώρας στον τομέα των logistics και των αποθηκευτικών υποδομών.

Ζήτησε, μάλιστα, οι εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές να μην επανέλθουν απλώς στην προηγούμενη κατάστασή τους, αλλά να ανακατασκευαστούν με πιο σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές.

«Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η αποκατάσταση των εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί ζημιές πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη χρήση τεχνολογιών ενός ποιοτικά νέου επιπέδου», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.