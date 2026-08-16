Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων στη Μόσχα με 600 drones – Φλόγες και μαύροι καπνοί σε αποθήκες της Wildberries

Αλλεπάλληλα χτυπήματα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού η Μόσχα δέχθηκε μαζική επίθεση από 600 drones. Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την επίθεση της Ουκρανίας στις αποθήκες της Wildberries, της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία.

Η επίθεση της Ουκρανίας στη Μόσχα προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας Σεργκέι Σομπιάνιν.

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Από τα 600 drones που ταυτοποιήθηκαν πως κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, 201 καταρρίφθηκαν στην περιοχή άμεσης εγγύτητας γύρω από την πόλη, διευκρίνισε ο αξιωματούχος στη ρωσική υπηρεσία μηνυμάτων Max.

To Κίεβο ενέτεινε τις επιθέσεις της βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, θέτοντας ιδίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και δίκτυα. Ουκρανικά πλήγματα σε στρατηγικής σημασίας στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα κοινωνικά δίκτυα.

«Το σχέδιό μας για κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας για αυτόν τον πόλεμο εφαρμόζεται και είναι σημαντικό να μειωθεί το πολεμικό δυναμικό της Ρωσίας» επισημαίνει.

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Οι αποθήκες της Wildberries φλέγονται ασταμάτητα με τον κατάμαυρο καπνό να έχει σκεπάσει τον ουρανό της πρωτεύουσας. Πυρκαγιές ξέσπασαν στη μεγαλύτερη αποθήκη της εταιρείας στο Κολεντίνο, καθώς και στο Ντομοντέντοβο.

Today’s drone attack on the Moscow region was one of the most massive in recent times



Wildberries warehouses are on fire in the Moscow region — fires were reported at the company’s largest warehouse in Koledino, as well as in Domodedovo.



Judging by the spread of the fire, the… pic.twitter.com/NVNvuRgdTf — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2026

Το Κολεντίνο αποτελούσε εδώ και καιρό ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα κέντρα διανομής της Wildberries

Mega jackpot: Ukrainian drones struck the Wildberries logistics hub in Koledino, Moscow region, triggering a large fire that engulfed the roughly 250,000 m² complex. Koledino had long been one of Wildberries’ largest and most important logistics centers. The company’s other… pic.twitter.com/sTeVYPhdsC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2026

Η ανάρτηση του Ζελένσκι

«Σήμερα, υπάρχουν νέα σημαντικά αποτελέσματα των επιθέσεων μας βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας, χτυπήθηκε μία από τις βασικές επιχειρήσεις της Roscosmos – το κέντρο Progress, το οποίο ασχολούνταν, ειδικότερα, με την παραγωγή ηλεκτρονικών. Χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Flamingo, ένα καλό επίτευγμα. Η απόσταση από τα σύνορά μας είναι περίπου 900 χιλιόμετρα.

Οι μεγάλου βεληνεκούς κυρώσεις μας έπληξαν επίσης το αεροδρόμιο Σαβασλέικα, όπου καταλύουν οι φορείς των ρωσικών πυραύλων που χτυπούν τις πόλεις και τα χωριά μας. Αυτό απέχει περίπου 700 χιλιόμετρα από την Ουκρανία. Καταγράφηκαν επίσης οι απαραίτητες για εμάς ζημιές σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην περιοχή του οικισμού Ουστ Λούγκα. Η απόσταση είναι πάνω από 800 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας.

Today, there are new significant results from our deep strikes. In Russia’s Samara region, one of the key enterprises within Roscosmos – the Progress Center, which was involved, among other things, in electronics production – was hit. Flamingo missiles were used. A good… pic.twitter.com/1BlZpmvKRN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2026

Είμαι ευγνώμων σε όλες τις εμπλεκόμενες μονάδες για την ακρίβειά τους. Το σχέδιό μας για κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας για αυτόν τον πόλεμο εφαρμόζεται και είναι σημαντικό να μειωθεί το πολεμικό δυναμικό της Ρωσίας. Χρειάζεται ειρήνη και στη Ρωσία αυτό πρέπει να είναι ορατό – μέσω συγκεκριμένων ζημιών σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Δόξα στην Ουκρανία!»

This is exactly how the sky over Moscow should have looked since the day Russia launched this war. pic.twitter.com/L75tNXZmtm — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 16, 2026

Η αντεπίθεση της Ρωσίας προς το Κίεβο

Ρωσικές δυνάμεις με τη σειρά τους εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας πυρκαγιές σε τουλάχιστον δύο τομείς της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Κλίτσκο ανέφερε στην εφαρμογή Telegram πως φλεγόμενα θραύσματα προκάλεσαν πυρκαγιά σε περιοχή χωρίς κατοικίες ενός βόρειου προαστίου. Αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες και άλλη μία πυρκαγιά ξέσπασε σε μια περιοχή μόλις νότια του κέντρου της πόλης, είπε.

Emergency services are working at the sites of the Russian strikes that took place this morning and last night. In Kyiv, the fires were quickly extinguished, and emergency work is now ongoing. The Russians injured six people in the city and the region. Kremenchuk and Kryvyi Rih… pic.twitter.com/BVjprWpzQ7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2026

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου, ανέφερε πως άλλοι τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επιθέσεων με drones στην περιοχή.

Συναγερμός για επίθεση από αέρος κηρύχτηκε δύο φορές μετά τις 2.00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για περίπου μία ώρα κάθε φορά. Η Ρωσία εξαπολύει τις τελευταίες εβδομάδες σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις.