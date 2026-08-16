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Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων στη Μόσχα με 600 drones – Φλόγες και μαύροι καπνοί σε αποθήκες της Wildberries

Ως αντεπίθεση οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι
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Η φωτιά στις αποθήκες στη Μόσχα
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Αλλεπάλληλα χτυπήματα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού η Μόσχα δέχθηκε μαζική επίθεση από 600 drones. Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την επίθεση της Ουκρανίας στις αποθήκες της Wildberries, της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία.

Η επίθεση της Ουκρανίας στη Μόσχα προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Από τα 600 drones που ταυτοποιήθηκαν πως κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, 201 καταρρίφθηκαν στην περιοχή άμεσης εγγύτητας γύρω από την πόλη, διευκρίνισε ο αξιωματούχος στη ρωσική υπηρεσία μηνυμάτων Max.

To Κίεβο ενέτεινε τις επιθέσεις της βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, θέτοντας ιδίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και δίκτυα. Ουκρανικά πλήγματα σε στρατηγικής σημασίας στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα κοινωνικά δίκτυα.

«Το σχέδιό μας για κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας για αυτόν τον πόλεμο εφαρμόζεται και είναι σημαντικό να μειωθεί το πολεμικό δυναμικό της Ρωσίας» επισημαίνει.

Οι αποθήκες της Wildberries φλέγονται ασταμάτητα με τον κατάμαυρο καπνό να έχει σκεπάσει τον ουρανό της πρωτεύουσας. Πυρκαγιές ξέσπασαν στη μεγαλύτερη αποθήκη της εταιρείας στο Κολεντίνο, καθώς και στο Ντομοντέντοβο.

Το Κολεντίνο αποτελούσε εδώ και καιρό ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα κέντρα διανομής της Wildberries

Η ανάρτηση του Ζελένσκι

«Σήμερα, υπάρχουν νέα σημαντικά αποτελέσματα των επιθέσεων μας βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας, χτυπήθηκε μία από τις βασικές επιχειρήσεις της Roscosmos – το κέντρο Progress, το οποίο ασχολούνταν, ειδικότερα, με την παραγωγή ηλεκτρονικών. Χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Flamingo, ένα καλό επίτευγμα. Η απόσταση από τα σύνορά μας είναι περίπου 900 χιλιόμετρα.

Οι μεγάλου βεληνεκούς κυρώσεις μας έπληξαν επίσης το αεροδρόμιο Σαβασλέικα, όπου καταλύουν οι φορείς των ρωσικών πυραύλων που χτυπούν τις πόλεις και τα χωριά μας. Αυτό απέχει περίπου 700 χιλιόμετρα από την Ουκρανία. Καταγράφηκαν επίσης οι απαραίτητες για εμάς ζημιές σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην περιοχή του οικισμού Ουστ Λούγκα. Η απόσταση είναι πάνω από 800 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας.

Είμαι ευγνώμων σε όλες τις εμπλεκόμενες μονάδες για την ακρίβειά τους. Το σχέδιό μας για κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας για αυτόν τον πόλεμο εφαρμόζεται και είναι σημαντικό να μειωθεί το πολεμικό δυναμικό της Ρωσίας. Χρειάζεται ειρήνη και στη Ρωσία αυτό πρέπει να είναι ορατό – μέσω συγκεκριμένων ζημιών σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Δόξα στην Ουκρανία!»

Η αντεπίθεση της Ρωσίας προς το Κίεβο

Ρωσικές δυνάμεις με τη σειρά τους εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας πυρκαγιές σε τουλάχιστον δύο τομείς της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Κλίτσκο ανέφερε στην εφαρμογή Telegram πως φλεγόμενα θραύσματα προκάλεσαν πυρκαγιά σε περιοχή χωρίς κατοικίες ενός βόρειου προαστίου. Αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες και άλλη μία πυρκαγιά ξέσπασε σε μια περιοχή μόλις νότια του κέντρου της πόλης, είπε.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου, ανέφερε πως άλλοι τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επιθέσεων με drones στην περιοχή.

Συναγερμός για επίθεση από αέρος κηρύχτηκε δύο φορές μετά τις 2.00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για περίπου μία ώρα κάθε φορά. Η Ρωσία εξαπολύει τις τελευταίες εβδομάδες σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

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