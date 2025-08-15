Πούτιν: Η αυτοκινητοπομπή του καθ’οδόν για τη συνάντηση με τον Τραμπ – Στην Αλάσκα με φούτερ «ΕΣΣΔ» ο Λαβρόφ

Συνοδευόμενος από πλήθος θωρακισμένων οχημάτων και ασθενοφόρου, ξεκίνησε το ταξίδι του Βλαντιμίρ Πούτιν για την Αλάσκα, όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσει για το πως θα εξελιχθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πριν όμως ο Βλαντιμίρ Πούτιν πατήσει στην Αλάσκα και συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ (23:00 ώρα Ελλάδος), επέλεξε να γεμίσει το πρόγραμμά του και με άλλες υποχρεώσεις. Τα βίντεο με την αυτοκινητοπομπή του, έχουν κατακλύσει τα social media. Στα πλάνα φαίνονται αρκετά θωρακισμένα οχήματα που συνοδεύονται με περιπολικά και ασθενοφόρο να περνούν τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Αναπολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Vladimir Putin arrived in Magadan before meeting with Trump



Presidential press secretary Peskov said that the Russian leader would visit an industrial enterprise in Magadan and meet with the governor, after which he would travel to Alaska, where a Russian-American summit would… pic.twitter.com/5PGP7yfboF — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 15, 2025

New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump



Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex.



Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 15, 2025

Τα μέτρα ασφαλείας του Ρώσου προέδρου είναι δρακόντεια, κάτι που φαίνεται και από την συνοδεία του.

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μία στάση στο λιμάνι στο Μαγκαντάν. Τις επόμενες ώρες φαίνεται πως θα επισκεφθεί ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο που τιμά Ρώσους πιλότους.

Μετά θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη, Σεργκέι Νόσοφ, αναφέρει το πρακτορείο Tass.

«Φυσικά… λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφία της χώρας, ο πρόεδρος δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να ασχοληθεί με περιφερειακά θέματα. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στην Αλάσκα, όπου θα ασχοληθεί με ρωσοαμερικανικά θέματα», δήλωσε ο Πένσκοφ στους δημοσιογράφους.

Στην Αλάσκα και ο Λαβρόφ

Σε «κλίμα» Αλάσκας φαίνεται πως μπήκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

Ο Σεργέι Λαβρόφ πάτησε το αμερικανικό έδαφος το πρωί της Παρασκευής. Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο TASS, τον δείχνει να μπαίνει σε ξενοδοχείο, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Πούτιν.

Στο βίντεο φαίνεται να φορά φούτερ με την ένδειξη «CCCP».

Лавров на Аляске появился в свитшоте с, предположительно, надписью “СССР”:https://t.co/vpU0gOwc6o



Видео: МИД России/ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/C4HEHL2sUj — ТАСС (@tass_agency) August 15, 2025

Πρόκειται για τη ρωσική συντομογραφία για την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ).

Άγνωστη η στάση των δύο ηγετών

Η μεγαλύτερη απορία που έχει προκληθεί από την κρίσιμη συνάντηση στην Αλάσκα, φαίνεται πως είναι σχετικά με την στάση που θα κρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Από την μία ο Ντόναλντ Τραμπ συνηθίζει να κάνει εντυπωσιακές δηλώσεις για επικοινωνιακούς λόγους, από την άλλη ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται πως κάνει τα πάντα για να κερδίσει χρόνο σε αυτόν τον αιματηρό πόλεμο στην Ουκρανία που μετρά ήδη 3,5 χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε σε δημοσιογράφους πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα «παίξει» μαζί του, εκφράζοντας έτσι την αποφασιστικότητά του στο να δοθεί μία λύση στον πόλεμο.

Την Τετάρτη μάλιστα αποκάλυψε και τα 2 σενάρια που κυριαρχούν στο μυαλό του, την επόμενη ημέρα της συνάντησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο:

1. Αν η συνάντηση πάει καλά, θα ακολουθήσει, «σχεδόν αμέσως», τριμερής σύνοδος του ιδίου, του Πούτιν και τον Ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή του ρωσικού στρατού.

2. Όμως, αν η πρώτη συνάντηση που θα έχει από το 2019 πρόσωπο με πρόσωπο με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου πάει άσχημα, ο μεγιστάνας διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει «δεύτερη».

Ευρωπαίοι και Κίεβο ανησυχούν πως σε αυτή τη συνάντηση θα αποφασιστεί η παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία.

Η Μόσχα απαιτεί 4 μερικώς κατεχόμενες περιοχές: Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, εκτός από την Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014 -απαιτήσεις απαράδεκτες για το Κίεβο.