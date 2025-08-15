Συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στην Αλάσκα: Τα 2 σενάρια για το μέλλον των συνομιλιών και ο κίνδυνος για Ουκρανία και Ευρώπη

Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, το βράδυ της Παρασκευής (15.08.2025). Η συνομιλία των 2 ηγετών θα γίνει απουσία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, γεγονός που προβληματίζει τόσο τους Ευρωπαίους όσο και το Κίεβο.

Όλος ο κόσμος περιμένει να δει αν σήμερα θα ξεκινήσουν ουσιαστικά οι διαδικασίες για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία όπου μετρά περισσότερο από 3 χρόνια. Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποφασίσουν για το μέλλον της Ουκρανίας στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα. Η στάση που θα κρατήσουν και οι δύο, παραμένει τελείως άγνωστη.

Αν για κάτι δεν φημίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος είναι για την αίσθηση του μέτρου του. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες, παρά τον ισχυρισμό του ότι θα έθετε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία την πρώτη μέρα της προεδρίας του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο 79χρονος τόνισε πως θέλει να τον «βολιδοσκοπήσει».

«Ο Πούτιν δεν θα τα βάλει μαζί μου», ξεκαθάρισε, θέλοντας να δώσει το στίγμα πως αυτή τη φορά θα είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις.

Την Τετάρτη προεξόφλησε πως οι πιθανές εκβάσεις είναι δύο: