Συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στην Αλάσκα: Τα 2 σενάρια για το μέλλον των συνομιλιών και ο κίνδυνος για Ουκρανία και Ευρώπη

Ντόναλντ Τραμπ / Βλαντιμίρ Πούτιν

Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, το βράδυ της Παρασκευής (15.08.2025). Η συνομιλία των 2 ηγετών θα γίνει απουσία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, γεγονός που προβληματίζει τόσο τους Ευρωπαίους όσο και το Κίεβο.

Όλος ο κόσμος περιμένει να δει αν σήμερα θα ξεκινήσουν ουσιαστικά οι διαδικασίες για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία όπου μετρά περισσότερο από 3 χρόνια. Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποφασίσουν για το μέλλον της Ουκρανίας στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα. Η στάση που θα κρατήσουν και οι δύο, παραμένει τελείως άγνωστη.

Αν για κάτι δεν φημίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος είναι για την αίσθηση του μέτρου του. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες, παρά τον ισχυρισμό του ότι θα έθετε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία την πρώτη μέρα της προεδρίας του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο 79χρονος τόνισε πως θέλει να τον «βολιδοσκοπήσει».

«Ο Πούτιν δεν θα τα βάλει μαζί μου», ξεκαθάρισε, θέλοντας να δώσει το στίγμα πως αυτή τη φορά θα είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις.

Την Τετάρτη προεξόφλησε πως οι πιθανές εκβάσεις είναι δύο:

  1. Αν η συνάντηση πάει καλά, θα ακολουθήσει, «σχεδόν αμέσως», τριμερής σύνοδος του ιδίου, του Πούτιν και τον Ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή του ρωσικού στρατού.
  2. Όμως, αν η πρώτη συνάντηση που θα έχει από το 2019 πρόσωπο με πρόσωπο με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου πάει άσχημα, ο μεγιστάνας διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει «δεύτερη».
Reuters

Το βασικό ζήτημα για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους είναι να μην γίνει το Άνκορατζ ένα είδος Γιάλτας: η ιστορική σύνοδος κατά την οποία οι μεγάλες δυνάμεις οριοθέτησαν εδάφη και ζώνες επιρροής, όπως αυτή του Φεβρουαρίου 1945 μεταξύ των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σοβιετικής Ένωσης.

Η «πολύπαθη» σχέση Τραμπ - Πούτιν

Αυτό που απασχολεί τους διεθνείς αναλυτές είναι ποιο από τα πρόσωπα του Τραμπ θα εμφανιστεί σε αυτήν την συνάντηση.

Η εκδοχή του σκληρού Τραμπ ή του μεγιστάνα ακινήτων που είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να κερδίσει την εύνοια του πρώην πράκτορα της KGB;

Η σχέση των 2 ηγετών έχει περάσει από «40 κύματα». Εκνευρισμός, απογοήτευση, προσβολές αλλά και κολακεία είναι λίγα από τα στάδια που πέρασαν.

«Δεν ξέρω αν ο Πούτιν θέλει, ίσως όχι. (Αλλά) θα έπρεπε», δήλωσε την πρώτη ημέρα που ξαναμπήκε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. «Πάντα είχα πολύ καλή σχέση με τον Πούτιν», είπε τότε.

«Δεν είναι απλώς έξυπνος, είναι και πραγματιστής», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης στις 24 Ιανουαρίου.

Reuters

Από αυτές τις δηλώσεις όμως περάσαμε σε μία νέα φάση.

«Έχει τρελαθεί τελείως!» έγραφε στα τέλη Μαΐου ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν ενδιαφέρομαι πραγματικά να μιλήσω πλέον μαζί του», είπε στη Σκωτία στις 28 Ιουλίου. Την Πέμπτη ωστόσο έδωσε 75% πιθανότητα επιτυχίας της συνάντησής του με τον Ρώσο ηγέτη.

Για τον Αμερικανό πρόεδρο, η σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμπλακεί σε μια ανοιχτή εκστρατεία για να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης φέτος, τονίζοντας αυτά που παρουσιάζει ως διπλωματικές νίκες του, και έχει ανησυχήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ με την προσμονή του για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Κατά τα φαινόμενα, όπως εκτιμάται, ο Τραμπ εμφανίζεται διχασμένος: Από τη μία πλευρά, ο πειρασμός να κάνει εντυπωσιακές ανακοινώσεις, αόριστες αν χρειαστεί, που θα του επιτρέψουν να παρουσιαστεί ως «ειρηνοποιός» και από την άλλη υπάρχει η επιθυμία να μη θεωρηθεί ως το «σκυλάκι» του Πούτιν -το ψευδώνυμο που του δόθηκε από αντιπάλους του μετά τη σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι το 2018.

Τότε, η στάση Τραμπ ανησύχησε συμμάχους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και εντός των ΗΠΑ όταν ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε το μέρος του Ρώσου ηγέτη και όχι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές αμερικανικές εκλογές του 2016.

Βλαντιμίρ Πούτιν / Ντόναλντ Τραμπ

Αν και ο Πούτιν αποδέχθηκε να συναντήσει κατ' ιδίαν τον Τραμπ, η Μόσχα τις τελευταίες μέρες τηρεί σιγή ιχθύος.

Χθες, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν για το «τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, όπως και για τις προοπτικές για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Ελπίδες, επιφυλάξεις και επιπτώσεις

Ο φόβος της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων για τη συνάντηση του Ρώσου και του Αμερικανού προέδρου, εστιάζεται στην πιθανή παραχώρηση ουκρανικών εδαφών. Και όλα αυτά σε μία εποχή όπου ο ρωσικός στρατός κερδίζει έδαφος στην Ουκρανία.

Η Μόσχα απαιτεί 4 μερικώς κατεχόμενες περιοχές: Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, εκτός από την Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014 -απαιτήσεις απαράδεκτες για το Κίεβο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να μιλήσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πολίτες στην Αλάσκα διαμαρτύρονται για τον πόλεμο στην Ουκρανία / Reuters

Reuters

Ο Πούτιν δήλωσε, χθες, ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Όμως, την Πέμπτη το απόγευμα, το Κρεμλίνο θέλησε να υπενθυμίσει ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής.

Καθόλου τυχαία η επιλογή της Αλάσκας για τη συνάντηση

Ο τόπος της συνόδου έχει και αυτός τους δικούς του συμβολισμούς. Η Αλάσκα πωλήθηκε από τη Ρωσία στις ΗΠΑ και η αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η στρατηγική της σημασία κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ειδικά εν μέσω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την Αρκτική.

«Ακόμα κι αν έπαιρνα τη Μόσχα και το Λένινγκραντ δωρεάν σε μια συμφωνία με τη Ρωσία, τα fake media θα έλεγαν ότι έκανα μια κακή συμφωνία», είπε πριν μέρες ο Τραμπ, εξοργισμένος με δημοσιεύματα αναφορικά με τη σύνοδο της Αλάσκας.

Το Λένινγκραντ, το όνομα που έδωσαν οι σοβιετικές αρχές στην πρώην ρωσική αυτοκρατορική πρωτεύουσα, επανήλθε σε Αγία Πετρούπολη το 1991, λίγο πριν από την επίσημη διάλυση της ΕΣΣΔ.

