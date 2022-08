Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα διάταγμα για την αύξηση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας κατά 137.000 στρατιωτικούς, μεταδίδει το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti.

Η αύξηση αυτή σημαίνει ότι το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων θα φθάσει από το 1,9 στα 2,04 εκατομμύρια άτομα.

Το διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο, το στρατιωτικό προσωπικό με την προσθήκη των 137.000 στρατιωτικών θα φθάσει το 1,15 εκατομμύριο άτομα, θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου.

