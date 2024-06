Πούτιν: Πρόταση κατάπαυσης πυρός στην Ουκρανία με διατήρηση των κεκτημένων και απειλές στη Δύση – «Είμαστε κοντά στο σημείο χωρίς επιστροφή»

Με απειλές εναντίον της Δύσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα Παρασκευή 14/6/2024 πως είναι έτοιμος να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, εφόσον όμως το Κίεβο δεχθεί τους – μάλλον μαξιμαλιστικούς – όρους της Μόσχας.

Ο Πούτιν κατηγόρησε παράλληλα την Δύση πως σε αυτήν οφείλεται «η σημερινή κατάσταση των πραγμάτων» όχι μόνον στην Ουκρανία αλλά σε όλο τον κόσμο, κατάσταση την οποία περιέγραψε πως βρίσκεται «πολύ κοντά στο σημείο χωρίς επιστροφή».

«… Ο εγωισμός και η αλαζονεία των δυτικών κρατών οδήγησαν στη σημερινή εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση πραγμάτων. Έχουμε φτάσει – και αυτό είναι απαράδεκτο – κοντά στο σημείο χωρίς επιστροφή», δήλωσε ο Πούτιν, κατά την διάρκεια συνάντησης με την ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τον Βλάντιμιρ Πούτιν οι αναφορές στη Δύση περί ανάγκης στρατηγικής ήττας της Ρωσίας, που «διαθέτει το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων», καταδεικνύει τον τυχοδιωκτισμό των δυτικών πολιτικών.

Αναφορικά με την Ουκρανία, ο Ρώσος Πρόεδρος αξίωσε την αποχώρηση των δυνάμεων του Κιέβου από τις 4 περιφέρειες που η Μόσχα έχει προσαρτήσει, παρά το γεγονός ότι δεν τις ελέγχει στην ολότητά τους: το Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια. Ζητά μάλιστα να αλλάξουν οι διεθνείς συνθήκες που καταγράφουν αυτές τις περιοχές όπως και την Κριμαία ως Ουκρανικές!

Εφόσον αρχίσει η απομάκρυνση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων από αυτές τις περιφέρειες και εάν η Ουκρανία δεσμευτεί ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, τότε η Μόσχα θα διατάξει κατάπαυση του πυρός και έναρξη των διαπραγματεύσεων, ανέφερε ο Πούτιν.

«Εάν το Κίεβο και η Δύση αρνηθούν τη νέα πρόταση ειρήνης, οι περαιτέρω συνθήκες θα είναι διαφορετικές», πρόσθεσε.

