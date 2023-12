Σε κλίμα τρόμου συνεχίζεται η ζωή στην Τσεχία μετά το μακελειό στην Πράγα, με την αστυνομία να ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από σχολεία και άλλα δημόσια κτήρια σε όλη τη χώρα και το Πανεπιστήμιο του Καρόλου.

Ο απολογισμός του μακελειού στην Πράγα είναι 14 νεκροί, περιλαμβανομένου του δράστη της επίθεσης, και όχι 15 όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό. Δεν υπάρχουν ξένοι μεταξύ των νεκρών, όπως ανακοίνωσε ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακούζαν στην Τσεχική Τηλεόραση.

Το Ινστιτούτο Μουσικής της Μουσικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου γνωστοποίησε πως ένα από τα θύματα είναι η διευθύντριά του Λένκα Χλάβκοβα.

«Με βαθιά μας λύπη ανακοινώνουμε ότι η χθεσινή ελπιδοφόρα είδηση δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Με βάση εξακριβωμένες πληροφορίες από την οικογένεια και με την άδειά της, ανακοινώνουμε ότι η συνάδελφός μας και διευθύντρια του Ινστιτούτου Μουσικολογίας της Σχολής Καλών Τεχνών, Λένκα Χλάβκοβα, δεν επέζησε της χθεσινής επίθεσης. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας σε όλους τους πενθούντες, πρωτίστως στην οικογένειά της» ανέφερε το ινστιτούτο.

Το μακελειό με 14 νεκρούς στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα είναι το χειρότερο τέτοιου είδους περιστατικό που έχει καταγραφεί στην Τσεχία, στην οποία πολλοί άνθρωποι έχουν στην κατοχή τους όπλα, μερικοί κυνηγετικά ή αθλητικά τουφέκια, όμως τα επεισόδια με πυροβολισμούς στα τυφλά είναι σπάνια.

Άνθρωποι ανάβουν από την Πέμπτη (21.12.2023) το βράδυ κεριά έξω από τη μεσαιωνική έδρα του πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης και επικεφαλής των πανεπιστημίων της χώρας σχεδιάζουν να αποτίσουν αργότερα σήμερα εκεί φόρο τιμής.

«Έχουμε υιοθετήσει από σήμερα προληπτικά μέτρα σε όλη τη χώρα σε σχέση με μαλακούς στόχους και σχολεία», ανέφερε η αστυνομία μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter).

«Δεν έχουμε πληροφορία για οποιαδήποτε συγκεκριμένη απειλή αυτό είναι ένα σήμα ότι είμαστε εδώ και προετοιμασμένοι».

