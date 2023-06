Η Μέγκαν Μαρκλ προετοιμάζεται να ζητήσει διαζύγιο από τον Πρίγκιπα Χάρι και να πάρει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους ενώ ο ίδιος θα μπορούσε να επιστρέψει στη Βρετανία που θα τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες ως τον «άσωτο πρίγκιπα», δηλώνουν βασιλικοί βιογράφοι και δημοσιογράφοι.

Όπως αναφέρει η Scottish Daily Exrpess, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται ότι αρχίζει να παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες αποστάσεις από τον Πρίγκιπα Χάρι και πιθανότατα ετοιμάζεται να του ζητήσει διαζύγιο και την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, ισχυρίζεται η έμπειρη βασιλική βιογράφος, Άντζελα Λεβίν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το σκωτσέζικο μέσο, η προσωπική ζωή του ζευγαριού έχει βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο καθώς οι φήμες για διαζύγιο «οργιάζουν» και πάλι. Και αυτό γιατί ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δεν έκαναν κάποια ανακοίνωση ότι θα γιορτάσουν την επέτειο του γάμου τους στις 19 Μαΐου.

Αυτά δήλωσε η Άντζελα Λεβίν στο GB News, ενώ η Scottish Daily είχε αναφερθεί σε ένα υπερπολυτελές δωμάτιο ξενοδοχείου που νοικιάζει στο Λος Άντζελες ο Πρίγκιπας Χάρι ώστε να απομονώνεται εκεί, όποτε η κατάσταση στο σπίτι του είναι δύσκολη.

‘She is absolutely separating from him.’



Angela Levin says Prince Harry is slowly being abandoned by ‘self-obsessed’ Meghan Markle.



🖥 GB News on YouTube https://t.co/Wa58gYGZwF pic.twitter.com/954Mi1jNOy