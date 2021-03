Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Το Παλάτι ζητά να καθυστερήσουν την συνέντευξη στην Όπρα για τον Φίλιππο (pics, vid)

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, κλήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (1/3) την κατάσταση της υγείας του πρίγκιπα Φίλιππου και να καθυστερήσουν την ήδη πολυσυζητημένη συνέντευξή τους στην Όπρα. Ο 99χρονος σύζυγός της βασίλισσας Ελισάβετ και Δούκας του Εδιμβούργου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο St. Bartholomew καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με την καρδιά του.

Σύμφωνα με την βρετανική Τhe Sun, βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι στο Μπάκιγχαμ «φοβούνται» στην ιδέα η μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να μεταδοθεί, όσο ο πρίγκιπας Φίλιππος βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο.

