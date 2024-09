Πρίγκιπας Χάρι: Ουρλιάζει και βρίζει στον λαβύρινθο τρόμου του Τζίμι Φάλον

Δύσκολες στιγμές για τον πρίγκιπα Χάρι κατά τη διάρκεια μια εμφάνισης – έκπληξη στο μακροβιότερο talk show της Αμερικής του Τζίμι Φάλον.

Ο δούκας του Σάσεξ πρίγκιπας Χάρι δεν αρνήθηκε την πρόσκληση του επιτυχημένου παρουσιαστή Τζίμι Φάλον και εμφανίστηκε στην εκπομπή του, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο: αντί για μια κλασική συνέντευξη στις πολυθρόνες του πλατό, ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε στο Tonightmares – έναν λαβύρινθο τρόμου που έφτιαξε ο Τζίμι Φάλον για το Halloween.

Οι δύο άνδρες φορούσαν κάμερες στο στήθος τους για να καταγράφονται από πρώτο χέρι οι αντιδράσεις τους.

Στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα ο Βρετανός γαλαζοαίματος ακούγεται ουκ ολίγες φορές να ουρλιάζει και να βρίζει καθώς τρομάζει από άτομα που εμφανίζονται μέσα από τις σκιές.

