Το Spotify έδειξε την πόρτα της εξόδου στον πρίγκιπα Χάρι και διέκοψε το συμβόλαιο που είχε μαζί του και με την Μέγκαν Μαρκλ, γιατί οι προτάσεις για συνεντεύξεις μέσω podcast που είχε κάνει ο δούκας του Σάσεξ ήταν αν μη τι άλλο «τρελές».

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε προτείνει στο Spotify ότι θα κάνει μια σειρά από συνεντεύξεις με τεράστιες προσωπικότητες του πλανήτη, όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο πάπας Φραγκίσκος.

Αυτά ακούστηκαν καλά αρχικά στα αυτιά των στελεχών του Spotify, αλλά στη συνέχεια ο πρίγκιπας Χάρι τους… κούφανε τελείως, καθώς τους είπε ότι οι συνεντεύξεις που ήθελε να κάνει με τους Πούτιν, Τραμπ, Ζούκερμπεργκ θα είχαν ως κεντρικό θέμα την παιδική τους ζωή, το μεγάλωμά τους και τα παιδικά τους τραύματα.

Αυτό ακούστηκε τρελό στην διοίκηση του Spotify, καθώς θεώρησαν ότι δεν πρόκειται με τίποτα οι άνθρωποι αυτοί να καθίσουν να μιλήσουν στον πρίγκιπα Χάρι για τα παιδικά τους τραύματα.

Για τη συνέντευξη με τον πάπα Φραγκίσκο, πάντως, ο πρίγκιπας Χάρι είχε πιο νορμάλ προσδοκίες και απαιτήσεις, καθώς ήθελε να μιλήσει μαζί του για τη θρησκεία.

Σύμφωνα με το Bloomberg τα στελέχη του Spotify «κουφάθηκαν» με τις προτάσεις του δευτερότοκου γιου του βασιλιά Καρόλου, τις θεώρησαν ουτοπικές και τρελές και αυτός ήταν ο βασικότερος ίσως λόγος που απέλυσαν τον Βρετανό γαλαζοαίματο και την γυναίκα του, Μέγκαν Μαρκλ. Το ζευγάρι είχε συμφωνήσει για 3ετές συμβόλαιο με το Spotify με το αστρονομικό ποσό των 15 εκατ. λιρών.

Υψηλό στέλεχος του Spotify, πάντως, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της διάλυσης του… γάμου με τον πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγό του έσυρε τα εξ αμάξης στο ζευγάρι και μάλιστα με σκληρούς και υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Ο επικεφαλής του τμήματος Podcast Innovation and Monetization στο Spotify, Μπιλ Σίμμονς σε podcast που έκανε έσταξε χολή για το ζευγάρι, χρησιμοποιώντας πολλά… γαλλικά.

«Οι γα@@@@οι απατεώνες. Αυτό είναι το podcast που θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει μαζί τους. Πρέπει να μεθύσω ένα βράδυ και να πω την ιστορία για το Zoom που είχα με τον Χάρι για να προσπαθήσω να τον βοηθήσω με μια ιδέα για podcast. Είναι μια από τις καλύτερες ιστορίες μου».

