Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που τη μετέφερε όταν φόρεσε το «revenge dress»

Όταν οι περισσότεροι ακούνε τη φράση «το φόρεμα της εκδίκησης της πριγκίπισσας Νταϊάνα», σκέφτονται τη φωτογραφία της με το μικρό μαύρο φόρεμα. Ίσως και το κολιέ από μαργαριτάρια και ζαφείρια ή το λαμπερό της χαμόγελο. Όταν εμφανίστηκε όμως βγήκε από ένα μοναδικό και συλλεκτικό σπορ αυτοκίνητο.

Η Jaguar XJ40 Sovereign, το αυτοκίνητο που μετέφερε την πριγκίπισσα Νταϊάνα σε ένα μουσείο τέχνης του Λονδίνου εκείνη την καθοριστική βραδιά του 1994 με το «revenge dress» βγαίνει σε δημοπρασία.

Το πράσινο πολυτελές όχημα παραδόθηκε στο σπίτι της Νταϊάνα στο Παλάτι του Κένσινγκτον την ίδια χρονιά και παρέμεινε μέρος του βασιλικού στόλου μέχρι που το αγόρασε ο σημερινός ιδιοκτήτης του το 1997, λίγους μήνες πριν από το θάνατο της Νταϊάνα. Έχει μόνο έναν προηγούμενο καταχωρημένο ιδιοκτήτη.

Το αυτοκίνητο διατηρεί αρκετές λεπτομέρειες από τη βασιλική του υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των σημείων στήριξης στην οροφή όπου ήταν τοποθετημένη μια βάση για τη βασιλική σημαία και ενός τηλεφώνου Motorola με ένα διακριτικό κουμπί με την ένδειξη «Security».

Σύμφωνα με το περιοδικό Town & Country, το αυτοκίνητο θα βγει προς πώληση την 1η Ιουνίου, με την εκτιμώμενη αρχική τιμή πλειστηριασμού να κυμαίνεται μεταξύ 50.000 και 150.000 λιρών (67.043 και 201.128 δολάρια).

Η Jaguar έγινε ένα από τα πιο φωνογραφημένα αυτοκίνητα στον κόσμο στις 29 Ιουνίου 1994, όταν μετέφερε τη Νταϊάνα στη Serpentine Gallery για μια εκδήλωση που συνέπεσε με μια τηλεοπτική συνέντευξη στην οποία ο πρίγκιπας Κάρολος αναγνώρισε δημοσίως την απιστία του.

Η Νταϊάνα έφτασε φορώντας ένα μαύρο, εφαρμοστό φόρεμα με ανοιχτούς ώμους της Christina Stambolian, ένα φόρεμα που είχε αρχικά παραγγείλει τον Σεπτέμβριο του 1991 και το οποίο παρέμεινε αφόρετο στην ντουλάπα της για τρία χρόνια.

Η επιλογή ήταν σκόπιμη. «Η Νταϊάνα ήταν γνωστή για το ότι φορούσε ρούχα που προκαλούσαν αίσθηση», δήλωσε το 2022 η Ελίζαμπεθ Χολμς, σχολιάστρια της βασιλικής μόδας και συνεργάτιδα του T&C.

«Ήξερε πώς είναι να φοράς — και να βλέπεις — ένα εντυπωσιακό ρούχο. Το φόρεμα της εκδίκησης ήταν συναρπαστικό για τους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας και της εξασφάλιζε σχεδόν σίγουρα μια θέση στις εφημερίδες, όπου ο χώρος ήταν περιορισμένος. Η υιοθέτηση πρωτοποριακών στυλ τη βοήθησε να κατακτά ξανά και ξανά την πρώτη σελίδα».

Το φόρεμα σηματοδότησε επίσης μια απόκλιση από τις βασιλικές συμβάσεις από πολλές απόψεις. «Μέχρι εκείνο το στάδιο της ζωής της, δεν είχαμε δει τη Νταϊάνα να επιλέγει πιο κοντά βραδινά ρούχα», εξήγησε η Χολμς. «Το μαύρο είναι ένα χρώμα που η βασιλική οικογένεια συνήθως επιφυλάσσει για το πένθος. Η Νταϊάνα είχε φορέσει μαύρα ρούχα και στο παρελθόν, αλλά ήταν ακόμα μια αρκετά μοντέρνα επιλογή, το απόλυτο «μικρό μαύρο φόρεμα» πριν αυτό το concept γίνει ευρέως διαδεδομένο».

Η δημοπρασία αυτοκινήτων ακολουθεί μια σειρά σημαντικών πωλήσεων αντικειμένων που σχετίζονται με τη Νταϊάνα τα τελευταία χρόνια. Το 2024, μία από τις μεγαλύτερες συλλογές προσωπικών αντικειμένων της πριγκίπισσας Νταϊάνα, συμπεριλαμβανομένων φορεμάτων, κοστουμιών, τσαντών και χειρόγραφων σημειώσεων, πωλήθηκε σε δημοπρασία μέσω της Julien’s Auctions για περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ των πιο σημαντικών αντικειμένων ήταν ένα στράπλες φόρεμα από τούλι σε χρώμα μεσάνυχτα μπλε του Murray Arbeid που φορούσε το 1986, το οποίο πωλήθηκε για 780.000 δολάρια έναντι εκτιμώμενης αξίας 400.000 δολαρίων, και ένα βραδινό φόρεμα από μετάξι και δαντέλα σε χρώμα ματζέντα του Victor Edelstein, ενός από τους αγαπημένους της σχεδιαστές.

Πέρυσι, μια δημοπρασία στο Μπέβερλι Χιλς με περισσότερα από 200 αντικείμενα από την περιουσία της αείμνηστης Πριγκίπισσας της Ουαλίας απέφερε εκατομμύρια δολάρια, μεταξύ των οποίων 520.000 δολάρια για ένα μπλε μεταξωτό κοκτέιλ φόρεμα του Belville Sassoon, γνωστό ως «το Φόρεμα της Αγάπης», το οποίο είχε αρχική προσφορά 50.000 δολαρίων. Άλλα αντικείμενα που πωλήθηκαν σε αυτή τη δημοπρασία περιλάμβαναν ένα ταγιέρ της Versace, μια τσάντα της Prada, μπλε μπαλαρίνες της L.K. Bennett, υπογεγραμμένα βιβλία και μια προσωπική τραπεζική επιταγή με ημερομηνία 1981, λίγο πριν τον γάμο της με τον Πρίγκιπα Κάρολο.