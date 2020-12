Πρόεδρος Κομισιόν: Πρώτα προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους – Σύντομα θα έχουμε αρκετά εμβόλια για όλους

Τη διαβεβαίωση ότι σύντομα θα υπάρχουν αρκετές δόσεις εμβολίου για όλους εξέφρασε η Πρόεδρος της Κομισιόν τονίζοντας ότι πρώτα «προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους».

Πιο συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε ότι «σήμερα οι πρώτοι Ευρωπαίοι εμβολιάζονται κατά της COVID-19. Είμαι συγκινημένη που βλέπω άτομα που λαμβάνουν το εμβόλιο παντού σε όλη την ΕΕ. Από τη Μαδρίτη στο Παρίσι, από την Αθήνα στη Ρίγα.

Πρώτα προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους. Σύντομα θα έχουμε αρκετές δόσεις για όλους μας», πρόσθεσε.

Today the first Europeans are getting vaccinated against #COVID19. I’m touched to see people taking the vaccine everywhere across the EU. From Madrid to Paris, Athens to Riga.



First we protect the more vulnerable. Soon we'll have enough doses for all of us.