Η Πολωνία και η Λιθουανία θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα κατά την διάρκεια της επίσκεψής του σήμερα στο Κίεβο.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να γίνει δυνατόν», δήλωσε ο Αντρέι Ντούντα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ θα κινούνται στην προοπτική της ένταξης. Έχουμε συνομιλίες για το θέμα αυτό με τους συμμάχους μας», είπε ο πρόεδρος της Πολωνίας.

Poland’s President 🇵🇱 Andrzej Duda arrived for a surprise visit to Kyiv, Ukraine 🇺🇦 today on Constitution Day



Duda is set to discuss with Ukraine’s President Zelensky, the current front situation including threats to the Zaporizhzhia Nuclear Plant, and the upcoming NATO summit pic.twitter.com/D80vbe20bD