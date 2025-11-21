Προειδοποιεί ο ΓΓ του ΟΗΕ: «Κάθε Ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία πρέπει να σέβεται την εδαφική της ακεραιότητα»

Ξεκάθαρη θέση για τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες για το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία πήρε σήμερα (21.11.2025) ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Μετά την αποκάλυψη του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης για την Ουκρανία αλλά και το τελεσίγραφου του Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απαντήσει μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2025, ο επικεφαλής του ΟΗΕ έστειλε σαφέστατο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε πως κάθε «ειρηνευτική λύση» για την Ουκρανία πρέπει να σέβεται την «εδαφική ακεραιότητά της», παραμονές της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, σχετικά με το σχέδιο για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι ΗΠΑ, ο ΓΓ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε πως αυτό το σχέδιο «δεν παρουσιάστηκε ποτέ επισήμως από τις ΗΠΑ ή κάποια άλλη οντότητα».

Όμως, ένα ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει να σέβεται τη Χάρτα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπλήρωσε ο ίδιος στη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία σε συμφωνία με αυτές τις αρχές θα έπρεπε να σεβαστεί επίσης τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης (του ΟΗΕ), που αναφέρουν με σαφήνεια πως η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο η εδαφική ακεραιότητα των Κρατών, πρέπει να γίνεται σεβαστή», επισήμανε.

Παρέμβαση και του Φινλανδού προέδρου

Την ίδια στιγμή, δηλώσεις για τις ραγδαίες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στο ουκρανικό έκαναν ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και άλλοι κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της χώρας

«Πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να λαμβάνει από μόνη της αποφάσεις σχετικά με το πώς θα τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία», αναφέρουν σε κοινή δήλωση.

Για «τα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία πρέπει η Ουκρανία να αποφασίζει και οι αποφάσεις για την Ευρώπη δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης», τονίζουν ο Φινλανδός πρόεδρος και η υπουργική επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής της χώρας.