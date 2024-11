«Προειδοποιητικές βολές» του Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας: Τανκ χτύπησαν 3 πόλεις του νοτίου Λιβάνου

Ισραηλινά άρματα μάχης εκτόξευσαν σήμερα πυρά σε τρεις πόλεις στον νοτιοανατολικό Λίβανο στα σύνορα με το Ισραήλ, δήλωσαν λιβανικές πηγές ασφαλείας και ένα δημόσιο ΜΜΕ, 24 ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός που απαγορεύει «επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Πυρά από άρμα μάχης έπληξαν τη Μάρκαμπα, την Ουαζάνι και την Κφαρσούμπα, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την Μπλε Γραμμή που οριοθετεί τα σύνορα ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ.

Μία από τις πηγές ασφαλείας δήλωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Μάρκαμπα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε ένα χτύπημα στο νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί, κάνοντας λόγο για προειδοποιητικές βολές, όπως μετέδωσε το The Times of Israel.

Η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την ένοπλη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ τέθηκε σε ισχύ χθες, Τετάρτη, με βάση συμφωνία που εξασφάλισαν οι ΗΠΑ και η Γαλλία ώστε να μπορέσουν οι εκτοπισμένοι και στις δύο χώρες να αρχίσουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους στις μεθοριακές περιοχές που έχουν διαλυθεί έπειτα από 14 μήνες εχθροπραξιών.

Όμως η διαχείριση των επιστροφών είναι πολύπλοκη. Ισραηλινά στρατεύματα εξακολουθούν να σταθμεύουν σε λιβανικό έδαφος σε πόλεις κατά μήκος των συνόρων και σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους πόλεων της μεθοριακής λωρίδας να μην επιστρέψουν ακόμη για τη δική τους ασφάλεια.

Οι τρεις πόλεις που επλήγησαν σήμερα βρίσκονται στη λωρίδα αυτή.

