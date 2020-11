Πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα εύχεται “καλά ξεκουμπίδια” στον Τραμπ

Ο λογαριασμός του στο Twitter αναφέρει στην “ταυτότητά” του: “9 χρόνια ως δημοσιογράφος, 35 ως διπλωμάτης, κυρίως στη Μέση Ανατολή. Πρώην πρέσβης στην Αλγερία και την Ελλάδα…”

Ο λόγος για τον Ντέιβιντ Πιρς, διπλωμάτη καριέρας, που συνταξιοδοτήθηκε το 2016, όταν ήταν πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Όμως αν και διπλωμάτης καριέρας, έχοντας προφανώς συναντήσει αρκετές “αναποδιές” στην πορεία του, ο Πιρς φαίνεται πως έφτασε στα όριά του. Πώς; Διαβάζοντας άλλη μία ανάρτηση του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξερράγη!

Γράφει ο Πιρς: “Ακολουθώ αυτόν τον ηλίθιο λογαριασμό (σσ του Τραμπ) για τέσσερα χρόνια, επειδή θεώρησα σημαντικό να γνωρίζω τι έλεγε ο Πρόεδρός μας ακόμη κι αν διαφωνούσα μαζί του. Όχι πια. Γειά σου Ντόναλντ και καλά ξεκουμπίδια”.

Ο Πιρς συμπληρώνει την ανάρτηση με την ένδειξη “δεν ακολουθώ τον Τραμπ (unfollowTrump)”.

I have followed this stupid account for four years, because I thought it important to know what our president was saying even though I disagreed with him. No more. Good bye, Donald, and good riddance. #unfollowTrump https://t.co/cz49BngWwS