Προκλητικός ο Χουλουσί Ακάρ για την Κύπρο: «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

Στις 2 Απριλίου είχε αναφέρει ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στο νησί συνιστά, κατά την άποψή του, αναπόφευκτη εξέλιξη
Ο Χουλουσί Ακάρ
Ο Χουλουσί Ακάρ συνεχίζει να προκαλεί παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό έχει αποχωρήσει από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας.

Η προκλητική δήλωση του Χουλουσί Ακάρ που κατέχει πλέον την θέση του πρόεδρου της Επιτροπής Άμυνας στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας έχει να κάνει με την Κύπρο.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ακάρ ανέφερε πως «Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ.

Λίγες ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 2 Απριλίου είχε αναφέρει ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στο νησί συνιστά, κατά την άποψή του, αναπόφευκτη εξέλιξη.

