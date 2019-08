Πρωτοφανής επίθεση Σαλβίνι σε Ρίτσαρντ Γκιρ: Πάρε τους μετανάστες στις βίλες σου

Ο Ματέο Σαλβίνι δεν μπορεί να χωνέψει την αλληλεγγύη που δείχνει προς τους μετανάστες ο Ρίτσαρντ Γκιρ και τα όσα υποστήριξε για την στάση της Ιταλίας την οποία παρομοιάζει με αυτή του Ντόναλντ Τραμπ.

Στον υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας φαίνεται πως δεν άρεσαν οι συγκεκριμένες δηλώσεις και επιτέθηκε στον Ρίτσαρντ Γκιρ.

“Ευχαριστούμε τον γενναιόδωρο εκατομμυριούχο που εξέφρασε την ανησυχία του για την τύχη των μεταναστών του Open Arms. Μπορεί να τους πάρει όλους στο Χόλιγουντ με το ιδιωτικό του αεροσκάφος του και να τους κρατήσει στις βίλες του. Σε ευχαριστούμε Ρίτσαρντ”, είπε χαρακτηριστικά ο Ματέο Σαλβίνι.

Italian Deputy Prime Minister Salvini tells Richard Gere to take 160 stranded migrants back to Hollywood on his private jet https://t.co/7V1gN2wZZZ

— Bloomberg (@business) August 10, 2019