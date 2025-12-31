Κόσμος

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Σι Τζινπίνγκ για επανένωση με την Ταΐβάν

«Η επανένωση της πατρίδας μας δεν μπορεί να σταματήσει» είπε ο πρόεδρος της Κίνας στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, μετά τα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν
Ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ
Ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ / REUTERS / Maxim Shemetov / Pool

Με αποδέκτην την ήταν το Ταϊβάν ήταν το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

«Η επανένωση της πατρίδας μας (…) δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Σι κατά την εκφώνηση του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του για το 2026 στο Πεκίνο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

To φετινό πρωτοχρονιάτικo μήνυμα του Σι αναφορικά με την Ταϊβάν ήταν σε παρόμοιο τόνο με την περσινή προειδοποίηση προς δυνάμεις που το Πεκίνο θεωρεί ότι επιδιώκουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

«Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές των Στενών της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο πυκνούς από το νερό και η ιστορική τάση προς την εθνική επανένωση δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Η Ταϊπέι καταδίκασε τα γυμνάσια ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ως κραυγαλέα πρόκληση.

