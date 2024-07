Πρόβλημα με την Microsoft: Παγκόσμια αναταραχή σε υπηρεσίες – Ακυρώθηκαν πάνω από 1.000 πτήσεις

Με δέος αλλά και αγωνία παρακολουθεί ο πλανήτης τις συνέπειες από βλάβη σε κάποιες υπηρεσίες της Microsoft που έχει παραλύσει πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, την ώρα που ο τεχνολογικός κολοσσός ανέφερε ότι προσπαθεί να διευθετήσει το πρόβλημα.

Η βλάβη στις υπηρεσίες της Microsoft οδήγησε αεροπορικές εταιρείες να καθηλώσουν πτήσεις, ουρές αναμονής σχηματίστηκαν στα αεροδρόμια, προβλήματα αντιμετώπισαν η αυστραλιανή κρατική τηλεόραση ABC, το βρετανικό δίκτυο Sky News, το χρηματιστήριο του Λονδίνου αλλά και το Βρετανικό ΕΣΥ.

Εδώ και μερικές ώρες ο αριθμός των εταιρειών που αναφέρουν προβλήματα στη λειτουργία τους ή βλάβες αυξάνεται συνεχώς. Σε μήνυμά της με τίτλο: «Υποβάθμιση υπηρεσίας», η Microsoft ανέφερε ότι οι χρήστες «ενδέχεται να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες του Microsoft 365».

Πολλά αεροδρόμια ανακοίνωσαν ότι επηρεάστηκαν από τη βλάβη και κυρίως αυτά του Βερολίνου, το Άμστερνταμ- Σίπχολ, όλα τα ισπανικά, ενώ κάποιες αεροπορικές εταιρείες ανέφεραν επίσης προβλήματα: οι αμερικανικές Delta, United, American Airlines, οι ευρωπαϊκές Air France, Ryanair καθώς και τρεις ινδικές.

«Προς το παρόν οι μόνες πληροφορίες που διαθέτουμε είναι ότι υπάρχει ένα τεχνικό συμβάν και κατά συνέπεια (…) χρειάστηκε να ανασταλεί η εναέρια κυκλοφορία ως τις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας)», εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Βερολίνου χωρίς να διευκρινίσει τη φύση της βλάβης και χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Η Aena διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αεροδρομίων σε μήνυμά της στο Χ έκανε λόγο για πιθανές «καθυστερήσεις».

Η σκανδιναβική εταιρεία SAS επεσήμανε ότι τεχνικά προβλήματα επηρεάζουν το σύστημα κρατήσεών της, καθιστώντας αδύνατη την κράτηση εισιτηρίου μέσω του διαδικτύου.

Στην Ουάσινγκτον σταμάτησε η λειτουργία του σιδηροδρόμου.

