Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα ήρθαν δύο ψαράδες από τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Ενώ βρίσκονταν ανοιχτά στον Ατλαντικό Ωκεανό, είδαν δύο… ελάφια να κολυμπούν!

Τα δύο αρσενικά ελάφια, όπως αναφέρει η New York Post, εντοπίστηκαν σε απόσταση ενός μιλίου από το Nantucket Island και κανείς δεν γνωρίζει το πώς και το γιατί βρέθηκαν να κολυμπούν στον Ατλαντικό Ωκεανό. Οι ψαράδες από τις ΗΠΑ κατέγραψαν το περίεργο αυτό συμβάν σε βίντεο, με τις εικόνες να γίνονται viral.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι – όπως αναφέρει το site World Deer – τα ελάφια είναι εξαιρετικοί κολυμβητές και μπορούν να διανύσουν αποστάσεις έως και δέκα μίλια στο νερό.

Island fishermen spotted a somewhat unusual sight off Sankaty on Monday: a pair of antlers poking out of the water. Two bucks were swimming together in open water about a mile off the east end of #Nantucket. pic.twitter.com/hdOp8ekUR8