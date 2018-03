Οι ηχηρές ανακοινώσεις του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα περί νέων, «άτρωτων» ρωσικών όπλων δείχνουν ότι η Μόσχα «παραβιάζει τις συνθήκες» για τον έλεγχο των πυραύλων. Αυτή ήταν η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις βαρύγδουπες ανακοινώσεις του Ρώσου προέδρου.

«Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι μια συμπεριφορά που να αξίζει σε έναν σημαντικό διεθνή παράγοντα» δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σε δημοσιογράφους.

Η Χέδερ Νάουερτ ρωτήθηκε σχετικά με το διάγγελμα που εκφώνησε ο Ρώσος πρόεδρος. Ένα διάγγελμα κατά τη διάρκεια του οποίου, και για μία ώρα, παρουσίασε τα νέα όπλα εξελιγμένης τεχνολογίας της Ρωσίας. Για την παρουσίαση, μάλιστα, επιστράτευσε και τη βοήθεια σχεδιαγραμμάτων, γραφικών απεικονίσεων και βίντεο.

Are Russia and U.S. entering a new Cold War? Putin unveils new nuclear weapons, warns U.S. of swift response. pic.twitter.com/RWITMtbN38

— Press TV (@PressTV) March 1, 2018