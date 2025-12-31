Κόσμος

Πυκνή χιονόπτωση στην Πολωνία και ουρές αυτοκινήτων 20 χλμ μεταξύ Βαρσοβίας και Γκντασκ

Εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες - Δείτε βίντεο
Πυκνή χιονόπτωση στην Πολωνία
Πυκνή χιονόπτωση στην Πολωνία / Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Πυκνή χιονόπτωση στην Πολωνία προκάλεσε στη διάρκεια της νύχτας τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σε μήκος έως και 20 χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο μεταξύ της πρωτεύουσας Βαρσοβίας και της πόλης Γκντασκ, στη Βαλτική, όπως ανακοίνωσε σήμερα (31.12.2025) η αστυνομία.

Αν και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (31.12.2025), τα οχήματα, παρά την πυκνή χιονόπτωση, έχουν ξεκινήσει να κινούνται πάλι, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η δύσκολη κατάσταση ξεκίνησε χθες μετά τις 4 το απόγευμα όταν τα πρώτα φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο S7… άρχισαν να δυσκολεύονται φτάνοντας στις ανηφόρες», δήλωσε ο Τομάς Μαρκόβσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια πόλη Ολστίν.

«Αυτό οδήγησε σε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε μήκος περίπου 20 χιλιομέτρων στη διάρκεια της νύχτας».

Ο υφυπουργός Υποδομών Στανισλάβ Μπουκόβιετς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP μετέδωσε ότι σημειώθηκαν επίσης κάποια προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε αεροδρόμια, αλλά η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
334
230
149
104
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στη Τζέντα τον Μάρτιο ο Ζελένσκι άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο απώλειας του 20% της Ουκρανίας: «Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»
Όταν εκτυλίχθηκε ένα από τα πιο κρίσιμα επεισόδια των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αποκάλυψη New York Times
Ζελένσκι
Newsit logo
Newsit logo