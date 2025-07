Πυρά Τραμπ κατά Μασκ: «Εκτροχιάζεται και εξελίσσεται σε σκέτη καταστροφή» – Η ειρωνική απάντηση του δισεκατομμυριούχου

Για τα καλά έχουν βγει τα μαχαίρια μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ με τους πρώην συνεργάτες να βρίσκονται πλέον σε ανοιχτή κόντρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση του Έλον Μασκ ότι ιδρύει πολιτικό κόμμα με το όνομα America Party προχώρησε σε νέα ανάρτηση κατά του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε γελοία την απόφαση του Έλον Μασκ και του θύμισε ότι το το κόμμα των Ρεπουμπλικανών είναι πολύ επιτυχημένο.

Και δεν έμεινε μόνο σε αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σε νέο του ποστ στο στο Truth Social, λέει ότι ο Μασκ έχει «εκτροχιαστεί».

«Με λυπεί να βλέπω τον Έλον Μασκ να εκτροχιάζεται και να εξελίσσεται σε σκέτη καταστροφή τις τελευταίες πέντε εβδομάδες. Θέλει μάλιστα να ξεκινήσει και τρίτο πολιτικό κόμμα, παρότι αυτά δεν έχουν πετύχει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες — το Σύστημα μοιάζει να μην είναι σχεδιασμένο για την ύπαρξή τους. Το μόνο πράγμα στο οποίο είναι «καλά» τα τρίτα κόμματα είναι η πρόκληση απόλυτης και ολοκληρωτικής αναταραχής και χάους, και ήδη έχουμε αρκετό από αυτό με τους ριζοσπάστες αριστερούς Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν χάσει και την αυτοπεποίθηση και τα μυαλά τους.

Οι Ρεπουμπλικανοί, από την άλλη, είναι μια καλοκουρδισμένη “μηχανή”, που μόλις ψήφισε το μεγαλύτερο νομοσχέδιο του είδους του στην ιστορία της χώρας μας. Είναι ένα σπουδαίο νομοσχέδιο, αλλά δυστυχώς για τον Έλον, καταργεί τη γελοία υποχρεωτική διάταξη για ηλεκτρικά οχήματα (EV Mandate), που θα υποχρέωνε κάθε πολίτη να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα. Από την πρώτη στιγμή ήμουν έντονα αντίθετος σε αυτό. Τώρα πια, οι πολίτες μπορούν να αγοράζουν ό,τι θέλουν – αυτοκίνητα βενζίνης, υβριδικά (που πάνε πολύ καλά) ή νέες τεχνολογίες όταν εμφανίζονται. Δεν υπάρχει πια υποχρεωτική διάταξη για EV.

Trump has just posted about Elon Musk on Truth Social: pic.twitter.com/EZ7hUNSwHr