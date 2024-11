Πυρηνικός εφιάλτης: Μπροστά σε μια νέα «κρίση των πυραύλων της Κούβας» ο πλανήτης – Ο Πούτιν άλλαξε το δόγμα και απειλεί τη Δύση

Εξηνταδύο χρόνια μετά την κρίση των πυραύλων της Κούβας οι σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας, βρίσκονται και πάλι στο χειρότερο σημείο τους και ο εφιάλτης της χρήσης πυρηνικών όπλων με φόντο την Ουκρανία ξαναζωντανεύει.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενέκρινε το επικαιροποιημένο πυρηνικό δόγμα, λέγοντας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εάν υποστεί συμβατική πυραυλική επίθεση εναντίον της που υποστηρίζεται από πυρηνική δύναμη.

Η απόφαση για αλλαγή του επίσημου πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας ήταν σε εξέλιξη εδώ και μήνες – αλλά η υπογραφή της από τον Πούτιν αυτή την εβδομάδα φαίνεται να είναι μια απάντηση στην κυβέρνηση Μπάιντεν που επιτρέπει στην Ουκρανία να εκτοξεύει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας.

Το επικαιροποιημένο δόγμα, το οποίο περιγράφει τις απειλές που θα έκαναν την ηγεσία της Ρωσίας να εξετάσει το ενδεχόμενο πυρηνικής επίθεσης, ανέφερε ότι μια επίθεση με συμβατικούς πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή άλλα αεροσκάφη θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί αυτά τα κριτήρια.

Είπε επίσης ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ρωσίας από ένα κράτος που είναι μέλος ενός συνασπισμού (βλέπε ΝΑΤΟ) θα θεωρηθεί από τη Μόσχα ως επιθετικότητα εναντίον της από ολόκληρο τον συνασπισμό.

Λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ο Πούτιν διέταξε αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα για να πει ότι οποιαδήποτε συμβατική επίθεση στη Ρωσία με τη βοήθεια μιας πυρηνικής δύναμης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κοινή επίθεση στη Ρωσία.

Ο πόλεμος των 1.000 πλέον ημερών στην Ουκρανία πυροδότησε τη σοβαρότερη αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962 – που θεωρείται ότι είναι η πλησιέστερη που οι δύο υπερδυνάμεις του Ψυχρού Πολέμου ήρθαν στα πρόθυρα πυρηνικού πολέμου.

Το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει ότι η χρήση πυραύλων που παρέχονται από τη Δύση από την Ουκρανία κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνική απάντηση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αποκάλυψε τη στάση της Μόσχας κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, καθώς ρωτήθηκε για τη σημασία των αλλαγών στο πυρηνικό δόγμα που ενέκρινε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, είπε ότι το έγγραφο «αφορά το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε περίπτωση επίθεσης με τη χρήση συμβατικών όπλων εναντίον της», όπου αυτό θεωρείται ότι έχει δημιουργήσει «κρίσιμη απειλή για την κυριαρχία ή την εδαφική ακεραιότητα».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν η Ρωσία θα θεωρούσε τη χρήση δυτικών μη πυρηνικών πυραύλων από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ως μέρος μιας επίθεσης από ένα μη πυρηνικό κράτος με την υποστήριξη ενός πυρηνικού κράτους και εάν αυτό θα συνεπαγόταν την πιθανότητα η Ρωσία να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, το Tass ανέφερε ότι απάντησε: «Ναι, αυτό συζητείται».

Σε ακόμα πιο υψηλούς τόνους το επονομαζόμενο και «σκυλί του πολέμου» του Πούτιν, ο αντιπρόεδρός του Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε:

«Το νέο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας σημαίνει ότι οι πύραυλοι του ΝΑΤΟ που εκτοξεύονται εναντίον της χώρας μας θα μπορούσαν να θεωρηθούν επίθεση από το μπλοκ στη Ρωσία. Η Ρωσία θα μπορούσε να ανταποδώσει με όπλα μαζικής καταστροφής εναντίον του Κιέβου και βασικών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ, όπου κι αν βρίσκονται. Αυτό σημαίνει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος».

