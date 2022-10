Η ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom κατηγορεί τη Ρωσία ότι δεν επιτρέπει σε οχηματοπομπή της εταιρείας να μεταφέρει πετρέλαιο στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια για να τροφοδοτηθούν οι γεννήτριες, αφού και πάλι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Η προσφάτως αποκατασταθείσα ηλεκτροδότηση του σταθμού διακόπηκε και πάλι, αναγκάζοντας το σταθμό της Ζαπορίζια να καταφύγει σε γεννήτριες έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν με πετρέλαιο, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι.

Our team at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant informed me this morning that the plant has lost all of its external power for the 2nd time in five days. Its back-up diesel generators are now providing electricity for its nuclear safety and security functions.