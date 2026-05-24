Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Νεκρός από σφαίρες της Secret Service ο δράστης, ένας τραυματίας – Δείτε βίντεο

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε «απόσταση αναπνοής» από τον Λευκό Οίκο, όταν νεαρός φέρεται πως επιτέθηκε σε αστυνομικούς, με τα μέλη της Secret Service να ανταποδίδουν και να τον σκοτώνουν. Από τα διασταυρούμενα πυρά τραυματίστηκε σοβαρά και ένας πολίτης.

Τη στιγμή των πυροβολισμών, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονταν μέσα στον Λευκό Οίκο, καθώς είχε ακυρώσει τις προγραμματισμένες μετακινήσεις του, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν. Δεν είναι γνωστό αν ο νεαρός ήθελε να επιτεθεί στον Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος έχει γίνει ήδη στόχος 3 αποπειρών δολοφονίας, τα τελευταία δύο χρόνια.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 18:00 (01:00 ώρα Ελλάδας), όταν ο άνδρας που βρισκόταν κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας «έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ», ανέφερε ο εκπρόσωπός της Secret Service, Άντι Γκουλιέλμι.

Αστυνομικοί της Secret Service τον πυροβολήσαν επίσης, τραυματίζοντας τον βαρύτατα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής όπου εν τέλει κατέληξε. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών τραυματίστηκε και διερχόμενος πολίτης, χωρίς να γίνεται γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Με ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων ο δράστης

Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως ο δράστης είναι ο 21χρονος Ναζίρ Μπεστ από την πολιτεία Μέριλαντ, κοντά στην Ουάσιγκτον και είχε βαρύ ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων.

Φέρεται πως ήταν γνωστός στη Secret Service καθώς είχε αποπειραθεί ξανά να εισβάλει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν «ο Ιησούς Χριστός» και πως ήθελε να τον συλλάβουν, είπαν πηγές του ABC.

Ο Ριντ Έιντριαν, καναδός τουρίστας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν στο σημείο «ακούσαμε από 20 ως 25 εκπυρσοκροτήσεις, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί, κι όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει».

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την πρόσβαση στην προεδρία. Στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς εμπόδισαν δημοσιογράφο του AFP να μπει στην περιοχή. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον βόρειο τομέα ανέφεραν μέσω X ότι τους δόθηκε διαταγή να τρέξουν να καλυφθούν στην αίθουσα Τύπου της προεδρίας.

Η ανταποκρίτρια του ABC News Σελίνα Ουάνγκ ετοιμαζόταν να μαγνητοσκοπήσει βίντεο που προόριζε για χρήση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Κατέγραψε τις εκπυρσοκροτήσεις με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

«Ακούστηκαν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε.

Ο επικεφαλής του FBI, ο Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Τραμπ, επιβεβαίωσε το συμβάν: «Το FBI βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει τη Secret Service», ανέφερε μέσω X.

Οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Ο 79χρονος Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει στόχος τριών φερόμενων ως αποπειρών δολοφονίας του.

Η πιο πρόσφατη καταγράφτηκε μόλις την 25η Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου ο Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τη σύζυγό του και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, είχε πάει να πάρει μέρος στην ετήσια δεξίωση που παραθέτει η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου.

Τον Ιούλιο του 2024, ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία, ο τότε ακόμη υποψήφιος πρόεδρος Τραμπ έγινε στόχος εν μέσω ομιλίας στην Μπάτλερ, στην Πενσιλβάνια, των πυρών νεαρού, ο οποίος σκότωσε παριστάμενο και τραυμάτισε ελαφριά τον ρεπουμπλικάνο–τον χτύπησε θραύσμα ξυστά στο αυτί–προτού πέσει νεκρός από σφαίρες ελεύθερου σκοπευτή.

Μερικούς μήνες αργότερα, άλλος άνδρας συνελήφθη στα όρια ιδιόκτητου γηπέδου γκολφ του μεγιστάνα στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, όπου είχε πάει να παίξει ματς.

«Δόξα τω Θεώ, ο πρόεδρος Τραμπ είναι ασφαλής», ανέφερε μέσω X η κοινοβουλευτική ομάδα των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας «ατελείωτη ευγνωμοσύνη» στη Secret Service και την ευχή «η πολιτική βία να σταματήσει» στη χώρα.

Ντόναλντ Τραμπ: «Βίαιο το ιστορικό του ενόπλου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντας τόσο τους πράκτορες της Secret Service όσο και τους αστυνομικούς για την εξουδετέρωση της απειλής, λέγοντας πως ο ένοπλος είχε βίαιο ιστορικό και πιθανή εμμονή με τον Λευκό Οίκο.

«Ευχαριστούμε την εξαιρετική Μυστική Υπηρεσία και τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον ενός ενόπλου κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε βίαιο ιστορικό και πιθανή εμμονή με το πιο αγαπημένο κτίριο της χώρας μας. Ο ένοπλος είναι νεκρός μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κοντά στις πύλες του Λευκού Οίκου.

Αυτό το γεγονός έρχεται ένα μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο του Ανταποκριτή του Λευκού Οίκου και δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς Προέδρους να αποκτήσουν, αυτό που θα είναι, τον πιο ασφαλή χώρο του είδους του που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ουάσινγκτον. Η Εθνική Ασφάλεια της χώρας μας το απαιτεί!», ανέφερε συγκεκριμένα.