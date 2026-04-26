Κόουλ Άλεν: «Ήρθε να σκοτώσει τον Τραμπ και αξιωματούχους της κυβέρνησης» λέει ο Λευκός Οίκος – Δεν συνεργάζεται με τις αρχές

Στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ είχε ο άνδρας που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς, αναφορικά με την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο, μεταξύ άλλων, βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια.

«Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς στην εκπομπή Meet the Press του NBC News και πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ταξίδεψε όπως φαίνεται με τρένο από το Λος Αντζελες στο Σικάγο και στην συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο, ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ότι ο ύποπτος θα βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο, χρήση και πυροδότηση πυροβόλου όπλου, καθώς και για απόπειρα δολοφονίας ομοσπονδιακού αξιωματούχου.

Η υπόθεση αναμένεται να εισαχθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα (27/04/2026) το πρωί.

Ο Κόουλ Άλεν δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές, είπε ο Μπλανς, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τον άνδρα που παραλίγο να αιματοκυλίσει το δείπνο του Λευκού Οίκου.

Ο Μπλανς υπογράμμισε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν την υπόθεση με το Ιράν, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τα ζητήματα ασφάλειας. Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής για την επίσκεψή του από αύριο στις ΗΠΑ.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf — MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026

«Ήρθε να σκοτώσει τον πρόεδρο και αξιωματούχους»

Στο ίδιο μήκος κλίματος και η Καρολάιν Λεβίτ, η οποία με ανάρτησή της στα social media αναφέρθηκε στο περιστατικό, ενώ χαρακτήρισε «ατρόμητο» τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε, το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου «καταστράφηκε από έναν διεστραμμένο και παράφρονα άνθρωπο που επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ».

Η Λεβίτ χαρακτήρισε στη συνέχεια τον Τραμπ «πραγματικά ατρόμητο».

«Ευχαριστούμε τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που μας κράτησαν όλους ασφαλείς, καθώς και τον γενναίο πράκτορα που δέχθηκε σφαίρα στο στήθος και αμέσως κινήθηκε για να εξουδετερώσει τον δράστη», πρόσθεσε.

What was supposed to be a fun night at the @WHCA dinner with President Trump delivering jokes and celebrating free speech was hijacked by a depraved crazy person who sought to assassinate the President and kill as many top Trump administration officials as possible.



I was with… — Karoline Leavitt (@PressSec) April 26, 2026

Κατείχε νόμιμα τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του

Τα όπλα του Κόουλ Άλεν είχαν αγοραστεί νόμιμα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο και έγγραφα των αρχών που εξέτασε το αμερικανικό δίκτυο NBC News.

Οι αρχές δήλωσαν ότι κατά τη σύλληψή του ο Άλεν είχε μαζί του ένα τουφέκι και ένα πιστόλι. Τα αρχεία δείχνουν ότι είχε αγοράσει μια καραμπίνα Maverick διαμετρήματος 12 τον Αύγουστο του 2025.

Επίσης, είχε αγοράσει ένα ημιαυτόματο πιστόλι Armscor Precision διαμετρήματος .38 τον Οκτώβριο του 2023.

White House Correspondence Shooter Identified as Cole Thomas Allen.



This is how secret service controlled the shooter. pic.twitter.com/XtWMHxAPGj — Prashant Umrao (@ippatel) April 26, 2026

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που μίλησε στο NBC News, αυτά ήταν τα δύο όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του το βράδυ της επίθεσης, ενώ οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι έφερε πάνω του και πολλαπλά μαχαίρια.

BREAKING: New video from inside the Washington Hilton ballroom shows attendees diving under tables in panic as loud bangs rang out during the White House Correspondents’ Dinner.



Trump, Melania, and VP Vance were quickly evacuated by Secret Service. https://t.co/6NOiLBkXLw pic.twitter.com/alunUcDked — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2026

Τράμπ: Νόμιζα ότι ήταν ένας δίσκος που έπεφτε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια του δείπνου ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένας ένοπλος προσπάθησε να περάσει από σημείο ελέγχου ασφαλείας κοντά στον χώρο της εκδήλωσης.

Όπως ανέφερε, αρχικά παρεξήγησε τον ήχο των πυροβολισμών, θεωρώντας ότι επρόκειτο για κάτι ακίνδυνο, όπως ένας δίσκος που έπεσε. «Άκουσα έναν θόρυβο και νόμιζα πως ήταν δίσκος που έπεσε επανειλημμένα», είπε, τονίζοντας ότι ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους άργησαν να αντιληφθούν τι πραγματικά συνέβαινε.

Video appears to show the immediate aftermath of the shooting outside the ballroom where the White House Correspondents Dinner was taking place. pic.twitter.com/UQF8HcfWbw — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

Παραδέχθηκε επίσης ότι παρακολουθούσε την κατάσταση πριν αντιδράσει, σχολιάζοντας: «Ίσως θα έπρεπε να είχα σκύψει πιο γρήγορα». Την ίδια στιγμή, επαίνεσε τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, επισημαίνοντας ότι αντέδρασε άμεσα και αντιλήφθηκε αμέσως τον κίνδυνο.

Σε συνέντευξή του στο Fox News ο Τραμπ δήλωσε πως είναι «πολύ ικανοποιημένος» από την αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ανέφερε ότι η εκδήλωση εξελισσόταν ομαλά και «ήταν πολύ όμορφο να το βλέπεις», πριν μετατραπεί σε «μια πολύ θλιβερή βραδιά». Παράλληλα, επαίνεσε τη Μυστική Υπηρεσία, τονίζοντας πως «δεν υπήρξαν παιχνίδια».

«Επέδειξαν εξαιρετικές ικανότητες χθες το βράδυ, τον σταμάτησαν αμέσως», είπε, προσθέτοντας ότι ο δράστης «δεν πλησίασε καν τις πόρτες ούτε κατάφερε να περάσει μέσα». «Έκαναν καλή δουλειά, ήμουν πολύ ικανοποιημένος», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τον ύποπτο, ο Τραμπ δήλωσε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με «σοβαρά προβλήματα», κάνοντας λόγο για «πολύ κακή κατάσταση», αφού –όπως είπε– διάβασε το μανιφέστο του. Πρόσθεσε επίσης ότι «η οικογένειά του γνώριζε πως αντιμετώπιζε δυσκολίες».

Επίσης επανέλαβε ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας νέας αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος του ξενοδοχείου όπου έγινε η εκδήλωση βρίσκεται «κάτω από ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο», ενώ το δικό του σχέδιο για νέα αίθουσα έχει «σχεδιαστεί στο υψηλότερο επίπεδο»