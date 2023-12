Συναγερμός σήμανε στην Πράγα, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας της Τσεχίας, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

«Αυτήν τη στιγμή σπεύδουμε να ελέγξουμε αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο στην Πλατεία Γιαν Πάλαχ», ανέφερε στην ανάρτησή της η αστυνομία της Τσεχίας για το αιματηρό περιστατικό στην Πράγα. Πρόκειται για τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην τσέχικη πρωτεύουσα.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι στο σημείο υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», συμπλήρωσε η τσέχικη αστυνομία στην ανάρτησή της και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από τη γύρω περιοχή. Φυσικά, οι Αρχές απέκλεισαν την πλατεία και τους γύρω δρόμους και πραγματοποιούν έρευνες.

Γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), η τσέχικη αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης εξουδετερώθηκε, ωστόσο υπάρχουν δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media από σπουδαστές, δείχνουν αμπαρωμένες πόρτες από θρανία και καρέκλες.

Υπάρχουν, επίσης, πληροφορίες ότι οι Αρχές εξουδετέρωσαν και εκρηκτικά που υπήρχαν στο κτήριο.

Ο ένοπλος σημάδευε τον κόσμο από την οροφή:

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, φαίνεται ο δράστης να σημαδεύει τον κόσμο που τρέχει πανικόβλητος να ξεφύγει από το πανεπιστήμιο! Μάλιστα, σε ένα βίντεο ακούγονται και οι πυροβολισμοί.

‼️Photo of the shooter on the university roof. Now it becomes clear why people were running Charles Bridge upon learning about the shooting at the university.#prague #CzechRepublic #shooting pic.twitter.com/y9clkiN7X2 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

Βίντεο στο Instagram από το σημείο – Σπουδαστές στο περβάζι της οροφής:

Ο χρήστης @haranekivo ανέβασε στο Instagram βίντεο από το σημείο.

Σπουδαστές αμπαρώθηκαν στις αίθουσες:

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p — Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023

Εικόνες από την αποκλεισμένη περιοχή στην Πράγα:

Με πληροφορίες και εικόνες από Reuters