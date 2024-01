Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για ακόμη ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο στις ΗΠΑ. Πρόκειται για το Perry High School, το λύκειο της ομώνυμης περιοχής της Αϊόβα. Στο ίδιο κτίριο συστεγάζονται το γυμνάσιο και το δημοτικό σχολείο.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Ντάλας της Αϊόβα επιβεβαίωσε ότι η έρευνα για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο σχολείο της περιοχής Perry είναι σε εξέλιξη. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για «πολλά θύματα».

Σύμφωνα με το NBC, το γραφείο του σερίφη της κομητείας δεν έχει δώσει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Όπως φαίνεται και στα πρώτα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ, η παρουσία των Αρχών στο σχολείο είναι ισχυρή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σήμερα (4.1.2023) ήταν η ημέρα έναρξης του δεύτερου εξαμήνου στο σχολείο, μετά το διάλειμμα που έκαναν οι μαθητές για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στο Perry High School φοιτούν 1.785 μαθητές.

