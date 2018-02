Σχεδόν 70 χρόνια αφότου ένα νεαρό αγόρι κρύφτηκε σε μια ντουλάπα, ενώ η οικογένειά του έβρισκε τραγικό θάνατο στο πρώτο περιστατικό μαζικών πυροβολισμών που καταγράφηκε στην ιστορία των ΗΠΑ, η εγγονή του κοίταξε κατάματα μια παρόμοια απειλή. Η 17χρονη Carly Novell κρύφτηκε σε μια ντουλάπα όταν άρχισαν να «πέφτουν» οι πυροβολισμοί στο σχολείο της, στην Φλόριντα, πριν από μερικά 24ωρα…

Η Carly Novell είναι τελειόφοιτη στο λύκειο Majory Stoneman Douglas, της Φλόριντα. Το σχολείο όπου οι πυροβολισμοί του Νίκολας Κρουζ θέρισαν 17 αθώες ψυχές.

Με ένα tweet της έρχεται στο προσκήνιο, αφού μοιράστηκε την ίδια -σοκαριστική- εμπειρία με τον παππού της. «Αυτά τα γεγονότα δεν θα έπρεπε να επαναλαμβάνονται. Κάτι πρέπει να αλλάξει«, λέει χαρακτηριστικά…

Δείτε το συγκλονιστικό tweet που κάνει τον γύρο του κόσμου

This is my grandpa. When he was 12 years old, he hid in a closet while his family was murdered during the first mass shooting in America. Almost 70 years later, I also hid in a closet from a murderer. These events shouldn't be repetitive. Something has to change. #douglasstrong pic.twitter.com/nDctTNlUNs

— carly (@car_nove) February 15, 2018