Φλόριντα: Νέα στοιχεία για τον μακελάρη που θέρισε 17 ζωές σε σχολείο

Κάθε πληροφορία σχετικά με τον 19χρονο Νίκολας Κρουζ που αιματοκύλησε σχολείο της Φλόριντα ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, αφήνοντας πίσω του 17 νεκρούς, είναι πιο σοκαριστική από την άλλη.

Οι αρχές αναζητούν ακόμα το ακριβές κίνητρο που οδήγησε τον Κρουζ να εισβάλει στο σχολείο, από το οποίο είχε αποβληθεί πριν από έναν χρόνο και να πυροβολήσει μαθητές και καθηγητές. Ήταν ο καυγάς με τον νέο σύντροφο της πρώην κοπέλας του η μόνη αιτία; Ή μόνο η αποβολή του. Ο ίδιος, υποστηρίζει τώρα, ότι «φωνές» στο κεφάλι του, του είπαν να εκτελέσει 17 αθώους.

Όσοι τον γνώριζαν περιγράφουν ένα περίεργο παιδί. Ένα παιδί με ψυχολογικά προβλήματα που έγιναν πιο έντονα μετά το θάνατο της θετή του μητέρας τον περασμένο Νοέμβριο. Έναν έφηβο με λατρεία για τα όπλα.

Ένα video που μετέδωσε το CNN αποκαλύπτει μια ακόμη πτυχή της λατρείας του νεαρού μακελάρη για τα όπλα. Και όχι μόνο αυτό. Τον δείχνει με το εσώρουχο μόνο και φορώντας ένα κόκκινο καπέλο, να κάνει… σκοποβολή στην πίσω αυλή του σπιτιού του.

Είναι άγνωστο πότε τραβήχτηκε το video. Σύμφωνα με το CNN τα πάντα κατέγραψε γείτονάς του πριν από μερικούς μήνες. Άγνωστο όμως ακριβώς πότε. Ο Κρουζ φορά μόνο ένα εσώρουχο. Είναι γυμνός από τη μέση και πάνω. Και φορά καπέλο κόκκινο με ένα σύνθημα πάνω: M.A.G.A. Το προεκλογικό σύνθημα (και… προεδρικό) του Ντόναλντ Τραμπ «Να κάνουμε την Αμερική σπουδαία ξανά (σ.σ. Make America Great Again).

Εκείνο που δεν έχει επίσης διευκρινιστεί αν ο νεαρός απλά εκπαιδευόταν στη σκοποβολή γιατί λάτρευε τα όπλα ή είχε αποφασίσει να κάνει την επίθεση στο σχολείο.

Ατάραχος, πυροβολεί με το ένα χέρι. Στη συνέχεια, ασφαλίζει το όπλο, στο στερεώνει στο λάστιχο από το εσώρουχό του και μπαίνει στο σπίτι.

Δείτε το σοκαριστικό video

Και ενώ οι αρχές αδυνατούν να καταλάβουν το κίνητρο του 19χρονου, εκείνος υποστήριξε στους αστυνομικούς πως «φωνές» στο μυαλό του, του έδωσαν οδηγίες για να κάνει την επίθεση. Τις «φωνές» αυτές, άνδρες της αστυνομίας, τις περιγράφουν ως «δαίμονες».

Όλα αυτά ενώ αποκαλύπτεται κι ένα άλλο στοιχείο, σχετικό με την οικογενειακή κατάσταση του δράστη. Σύμφωνα με το CNN από το 2010, η αστυνομία είχε λάβει 39 κλήσεις για να πάει στο σπίτι όπου ζούσε η οικογένεια Κρουζ στο Παρκλαντ.

Οι κλήσεις που έλαβε το γραφείο του Σερίφη αφορούσαν «ψυχικά άρρωστο άτομο», «κακοποίηση παιδιού ή ηλικιωμένου», «ενδοοικογενειακή βία», «εξαφάνιση» ατόμου και πολλά άλλα.

Ο 19χρονος κάλεσε αυτοκίνητο της Uber, στις 14:06 το μεσημέρι της 14ης Φεβρουαρίου για να πάει στο σχολείο όπου μέχρι πριν από ένα χρόνο, φοιτούσε και ο ίδιος. Είχε μαζί του το τουφέκι AR-15 και φορούσε γιλέκο όπου είχε τα πυρομαχικά.

Μπήκε στο σχολείο στις 14:19 και δυο λεπτά μετά έβγαλε το τουφέκι από τη μαύρη θήκη του. Άρχισε να πυροβολεί στις τάξεις 1215, 1216, 1214. Και μετά γύρισε πίσω: 1216, 1215, 1213. Συνέχισε στον δεύτερο και τον τρίτο όροφο. Εκεί, άφησε το όπλο και τα πυρομαχικά και έφυγε τρέχοντας από το κτίριο. Ήταν 14:28 όταν έφυγε από το σχολείο.

Κινήθηκε προς τα γήπεδα του τένις και προσπάθησε να «μπλεχτεί» με μαθητές που πανικόβλητοι έτρεχαν να σωθούν. Κατάφερε και ξέφυγε. Πήγε σε ένα κατάστημα Walmart και από εκεί, αγόρασε ένα αναψυκτικό σαν να μην… τρέχει τίποτα, από ένα μαγαζί Subway.

Λίγα λεπτά μετά, μπήκε σε ένα McDonald’s, έκατσε για λίγο εκεί και στις 15:01 έφυγε με τα πόδια. 40 λεπτά μετά, τον συνέλαβαν.

Ο 19χρονος άφησε έναν 15χρονο μαθητή να ζήσει. Λίγο πριν ξεκινήσει το φονικό του αμόκ στο σχολείο Marjory Stoneman Douglas και ενώ γέμιζε τα όπλα του, ο Κρις ΜακΚένα βγήκε από την τάξη για να πάει τουαλέτα.

Όπως περιέγραψε στη Sun-Sentinel, καθώς πήγαινε στην τουαλέτα «έπεσε πάνω» στον Κρουζ. Εκείνη την ώρα γέμιζε τα όπλα του. «Καλύτερα να φύγεις από εδώ, τα πράγματα θα αγριέψουν» του είπε ο μακελάρης.

So many close calls with death, none more chilling than this one. Freshman Chris McKenna encountered the shooter just before the rampage began at Douglas High. @nbc6 #DouglasStrong pic.twitter.com/c3rkbd5XDs

— Ari Odzer (@ariodzernbc6) February 15, 2018