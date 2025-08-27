Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο στη Μινεσότα: 3 νεκροί μεταξύ των οποίων και ο δράστης – Ο Τραμπ ενημερώθηκε για την τραγική επίθεση

Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ο δράστης, σκοτώθηκαν και περίπου 20 ακόμη τραυματίστηκαν από μια επίθεση ενόπλου με πυροβολισμούς σήμερα (27.08.2025) σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, δήλωσε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

JUST IN: MASS SH00TING AT ANNUNCIATION CATHOLIC CHURCH AND SCHOOL IN MINNEAPOLIS WITH MORE THAN 20 CASUALTIES pic.twitter.com/mL5w8lznHj — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 27, 2025

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X.

JUST IN: Police have swarmed the area around a Catholic Church in Minneapolis, Minnesota. Reportedly several critical victims and de*ths. Home to a K-8 Catholic school. Roads/ramps closing down.



This police presence is absolutely ENORMOUS. A massive line of them. What… https://t.co/XM9HrnwZav pic.twitter.com/A3uiKNvlAM — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 27, 2025

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.

Αστυνομικές δυνάμεις και ιατρικό προσωπικό έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

«Δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή», τόνισε η διοίκηση του δημαρχείου της πόλης με ανάρτηση στο Χ, αναφέροντας ότι ο ένοπλος δράστης δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.