Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο στη Μινεσότα: 3 νεκροί μεταξύ των οποίων και ο δράστης – Ο Τραμπ ενημερώθηκε για την τραγική επίθεση

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης της πολιτείας
Πυροβολισμοί στη Μινεσότα
Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο της αιματηρής επίθεσης / REUTERS / Tim Evans

Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ο δράστης, σκοτώθηκαν και περίπου 20 ακόμη τραυματίστηκαν από μια επίθεση ενόπλου με πυροβολισμούς σήμερα (27.08.2025) σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, δήλωσε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

 

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X. 

 

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.

Αστυνομικές δυνάμεις και ιατρικό προσωπικό έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

«Δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή», τόνισε η διοίκηση του δημαρχείου της πόλης με ανάρτηση στο Χ, αναφέροντας ότι ο ένοπλος δράστης δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.

