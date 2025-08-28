Πυροβολισμοί στη Μινεσότα: Τα φρικιαστικά μηνύματα πάνω στα όπλα του 23χρονου τρανσέξουαλ δράστη – «Αυτό είναι για παιδιά»

Κατά των Εβραίων και του Ντόναλντ Τραμπ αλλά υπέρ όσων μπούκαραν σε σχολεία και σκότωναν μικρά παιδιά, ήταν ο τρανσέξουαλ δράστης των πυροβολισμών που σκότωσε 2 παιδιά και τραυμάτισε άλλους 17 σε εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα, την Τετάρτη (27.08.2025).

To FBI κρατά στα χέρια του το φρικιαστικό βίντεο που ανέβασε στα social media ο 23χρονος μακελάρης Ρόμπιν Γουέστμαν, πριν ανοίξει πυρ από τα παράθυρα της εκκλησίας Μινεσότα και προκαλέσει τον απόλυτο τρόμο και πανικό τόσο στα αθώα παιδιά που παρακολουθούσαν την λειτουργία, όσους και στους γονείς τους που έμαθαν για τους πυροβολισμούς.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ, δήλωσε πως ερευνάται το αιματηρό επεισόδιο ως τρομοκρατική επίθεση ή ως έγκλημα μίσους με στόχος του καθολικούς.

Ένας από τους γεμιστήρες του μακελάρη, έγραφε «πού είναι ο Θεός σας;» Στο βίντεο που είχε ανεβάσει ο 23χρονος στο YouTube (πλέον έχει κατέβει) φαίνονται και τα σχεδιαγράμματα που είχε φτιάξει πριν την επίθεση. Σε ένα από αυτό φαίνεται μία εκκλησία καρφωμένη με ένα μαχαίρι.

Ο τρανσέξουαλ Ρόμπιν Γουέστμαν, έκανε λόγο για δολοφονία «βρώμικων σιωνιστών Εβραίων» και εξέφρασε άλλες αντισημιτικές απόψεις στο φρικιαστικό μανιφέστο του πριν πάρει τα όπλα του κι ανοίξει πυρ στην εκκλησία του καθολικού σχολείου. Ανάμεσα στους τραυματίες των πυροβολισμών είναι και μία 12χρονη ομογενής.

Ο 23χρονος έγραψε επίσης συνθήματα με κυριλλικό αλφάβητο υπέρ της Παλαιστίνης.

«Αν πραγματοποιήσω μια επίθεση με ρατσιστικό κίνητρο, θα είναι πιθανότατα εναντίον βρωμερών σιωνιστών Εβραίων. Μισώ αυτούς τους προνομιούχους», έγραψε σε άλλη σελίδα του ημερολογίου του.

Ο Γουέστμαν έγραψε επίσης «6 εκατομμύρια δεν ήταν αρκετά» πάνω στους γεμιστήρες πυρομαχικών. Ο συγκεκριμένος αριθμός χρησιμοποιήθηκε ως αναφορά για τον αριθμό των Εβραίων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα,

Ένα άλλο μήνυμα γραμμένο σε μια από τις γεμιστήρες του έλεγε «Καταστρέψτε το HIAS», την εβραϊκή ομάδα βοήθειας προσφύγων,

«Το Ισραήλ πρέπει να πέσει, δημοσιεύστε τα αρχεία», αναγραφόταν σε ένα από τα όπλα του.

Ο δράστης σκεφτόταν να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και Εβραίους, αλλά τελικά αποφάσισε ότι η δολοφονία «παιδιών αθώων πολιτών» θα του έφερνε μεγαλύτερη χαρά, σύμφωνα με τις μεταφρασμένες αναρτήσεις στο ημερολόγιό του.

«Δεν το κάνω για να διαδώσω ένα μήνυμα, αλλά για να με ευχαριστήσω».

«Δεν μπορώ να προσδιορίσω ένα συγκεκριμένο σκοπό για την επίθεσή μου. Σίγουρα δεν θα είναι για ρατσισμό ή λευκή υπεροχή», έγραψε ο Γουέστμαν καθώς σκεφτόταν το κίνητρο για τη δολοφονία. «Αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να είμαι κοντά σε άτομα διαφορετικού χρώματος, δεν τους δίνω αρκετή σημασία για να θυσιάσω τη ζωή μου για αυτούς», συνέχισε.

Σε άλλα μέρη του ημερολογίου, ο νεαρός είπε ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις για αρκετά χρόνια, αλλά ήθελε να πάρει και άλλους μαζί του.

«Δεν θέλω να το κάνω για να διαδώσω ένα μήνυμα. Το κάνω για να ευχαριστήσω τον εαυτό μου. Το κάνω επειδή είμαι άρρωστος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σκοτώσω μόνο τον εαυτό μου. Θα έπρεπε να κάνω κάτι με την τελευταία μου πράξη», έγραψε στο ημερολόγιο.

Η μητέρα του δράστη εργαζόταν στη συγκεκριμένη εκκλησία πριν πάρει σύνταξη. Ο μακελάρης αφού σκότωσε τα 2 παιδιά ηλικίας 8 και 10 χρόνων και αφού τραυμάτισε άλλους 17 (ανάμεσά τους η ομογενής και 3 ενήλικες), αυτοκτόνησε.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη και όπως όλα δείχνουν, δεν είχε συνεργό.

Πληροφορίες από CNN και The Post