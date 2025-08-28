Πυροβολισμοί στη Μινεσότα: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες της επίθεσης στην εκκλησία – Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Σοφία Φόρτσα, μία 12χρονη ελληνικής καταγωγής που βρισκόταν μέσα στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στην Μινεσότα, κατά τη διάρκεια των αιματηρών πυροβολισμών από τον 23χρονο Ρόμπιν Γουέστμαν. Πέρα από την Σοφία, τραυματίστηκαν άλλοι 16 ενώ σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ηλικίας 8 και 10 χρόνων.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και 3 ενήλικες. Οι πυροβολισμοί έπεσαν το πρωί της Τετάρτης (27.08.2025), όταν ο δράστης μπήκε στην εκκλησία της Μινεσότα και ενώ γινόταν λειτουργία για την έναρξη της σχολικής χρόνια. Με 3 όπλα ξεκίνησε να πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση, πριν αφαιρέσει και τη δική του ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο δράστης πυροβόλησε μέσα από τα παράθυρα εναντίον μαθητών που κάθονταν στα στασίδια και έμπαιναν στην εκκλησία και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν, άλλαξε πρόσφατα το όνομά του (από Ρόμπτερτ) για να αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την παρενόχληση άλλων τρανς προσώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει αυτό ως ευκαιρία για να διαπομπεύσει την τρανς κοινότητά μας ή άλλη κοινότητα, έχει χάσει την αίσθηση της κοινής ανθρωπιάς».

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η μητέρα του Γουέστμαν, η Μέρι Γουέστμαν, είχε εργαστεί ως υπάλληλος στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Ο Γουέστμαν δεν είχε ποινικό μητρώο και κατά τα φαινόμενα ενήργησε μόνος του. Οι αρχές ακόμη δεν γνωρίζουν το κίνητρο για το έγκλημα που διέπραξε.

Οι πυροβολισμοί στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές ήταν το 146ο ανάλογο περιστατικό στη χώρα από τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με την K-12 School Shooting Database, τη βάση δεδομένων για τα περιστατικά με πυροβολισμούς στα σχολεία.

Το ανατριχιαστικό βίντεο και οι απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών ανέβηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν τους πυροβολισμούς στη Μινεσότα. Όπως αναφέρει η New York Post, στο βίντεο που δεν φαίνεται καλά το άτομο, πιστεύεται ότι ο Γουέστμαν ξεφυλλίζει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο.

Το άτομο αυτό ομολογεί τον θαυμασμό του για δολοφόνους, σύμφωνα με τους NYT.

Στο άλλο βίντεο που ανέβηκε στο YouTube φαίνονται όπλα, όπως ένα ημιαυτόματο τουφέκι και μια καραμπίνα, ενώ στους γεμιστήρες υπήρχαν γραμμένες οι φτάσεις «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».

Κάθε σελίδα είναι γεμάτη με ακατανόητα ποιήματα, γραμμένα σε κυριλλικό αλφάβητο, τα οποία περιλαμβάνουν βίαιες απειλές.

Μεταξύ άλλων γράφει ότι «εδώ και πολύ καιρό σκέφτομαι να διαπράξω μαζική δολοφονία. Είμαι πολύ διχασμένος με το να γράφω αυτό το ημερολόγιο», ενώ αλλού γράφει πως «πρέπει να εκφράσω τις σκέψεις μου χωρίς να μπω σε λίστα παρακολούθησης, χαχα!».

Robin Westman, the shooter in mass shooting at the Annunciation Catholic Church and School in Minneapolis, Minnesota He had a YouTube Channel named “Robin W” a manifesto video was found.

I took this screen shoot. You can clearly see where it says “ sponsored by Black rock”.… pic.twitter.com/kXoBFuejCy — Bully Wooly (@Bully2wooly) August 28, 2025

Ακόμη περιγράφει με λεπτομέρειες την απόφασή του να επιτεθεί στην εκκλησία Annunciation, όπου η μητέρα του εργαζόταν μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021.

«Νιώθω καλά για την Annunciation. Φαίνεται να είναι ένας καλός συνδυασμός εύκολης μορφής επίθεσης και καταστροφικής τραγωδίας και θέλω να κάνω περισσότερη έρευνα. Ανησυχώ για το αν θα βρω μια αρκετά μεγάλη ομάδα. Θέλω να αποφύγω τους γονείς, αλλά και τις περιόδους πριν και μετά το σχολείο», γράφει σε άλλη σελίδα.

«Ίσως θα μπορούσα να επιτεθώ σε μια εκδήλωση στην εκκλησία. Νομίζω ότι η επίθεση σε μια μεγάλη ομάδα παιδιών που έρχονται από το διάλειμμα είναι το καλύτερο σχέδιό μου… Από εκεί μπορώ να μπω μέσα και να σκοτώσω, για όσο περισσότερο μπορώ».

Σύμφωνα με τους New York Post, εξέφρασε τον θαυμασμό του για δολοφόνους, όπως τον Άνταμ Λάνζα του Σάντι Χουκ, τον 20χρονο δράστη της χειρότερης ένοπλης επίθεσης σε δημοτικό σχολείο στην ιστορία των ΗΠΑ, με 26 νεκρούς.

«Είναι βαθιά γοητευμένος για έναν συγκεκριμένο άνδρα: τον Άνταμ Λάνζα. Νομίζω, το Σάντι Χουκ ήταν το αγαπημένο μου παράδειγμα μαζικής δολοφονίας σε σχολείο», έγραφε.