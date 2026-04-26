Κόσμος

Πυροβολισμοί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Η «προφητική» πρόβλεψη της Καρολάιν Λέβιτ – «Θα πέσουν πυροβολισμοί»

«Θα είναι αστεία, θα είναι διασκεδαστική, θα υπάρξουν μερικοί πυροβολισμοί που θα πέσουν απόψε στο δωμάτιο» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου λίγη ώρα πριν την επίθεση
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ λίγη ώρα πριν τους πυροβολισμούς
Οργιάζουν οι «θεωρίες συνωμοσίας» στις ΗΠΑ, μετά τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ και πολλών αξιωματούχων της κυβέρνησής του, το βράδυ του Σαββάτου (25.4.26).

Αφορμή μια δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προς το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Η Λέβιτ ανέφερε πως ανυπομονεί να ακούσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, γιατί θα είναι μια τυπική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα είναι αστεία, θα είναι διασκεδαστική, θα υπάρξουν μερικοί πυροβολισμοί που θα πέσουν απόψε (there will be shots fired tonight) στο δωμάτιο…».

 

Και μπορεί η Λέβιτ να εννοούσε πως ο Τραμπ κατά την προσφιλή του τακτική θα ασκήσει κριτική εναντίον διαφόρων, ωστόσο χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επισήμαιναν την ειρωνεία μεταξύ της φράσης της και των γεγονότων που ακολούθησαν, χωρίς να λείπουν κι αυτοί που αναρωτιούνται αν η εκπρόσωπος του Λευκού οίκου γνώριζε κάτι εκ των προτέρων ή έχει μαντικές ικανότητες.

Λαβή για σχόλια δίνει και μια ανάρτηση του εκδότη του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού site Information Liberation.

Ο Chris Menahan αναφέρει πως ο σύζυγος της Κάρολαιν Λέβιτ έσκυψε και ψιθύρισε σε δημοσιογράφο του Fox πριν ξεκινήσει το δείπνο πως «θα πρέπει να είναι πολύ ασφαλής απόψε».
«Ήταν πολύ σοβαρός όταν το είπε αυτό, και κοίταξε γύρω-γύρω στο δωμάτιο λέγοντας «Υπάρχουν κάποιοι…» και εκεί διακόπηκε η συνομιλία».

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι αντιδράσεις των ξένων ηγετών για τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - «Πλήρης υποστήριξη» στον Τραμπ
«Κάθε επίθεση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ή εναντίον της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα», δήλωσε ο Στάρμερ
Τρόμος από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο: Η φυγάδευση του Τραμπ, τα «κάτω, κάτω!» και ο δάσκαλος με την καραμπίνα
Για την επίθεση συνελήφθη ο 31χρονος δάσκαλος από την Καλιφόρνια, Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος φέρεται να είχε υποστηρίξει την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024
