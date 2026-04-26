Πυροβολισμοί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Η «προφητική» πρόβλεψη της Καρολάιν Λέβιτ – «Θα πέσουν πυροβολισμοί»

Οργιάζουν οι «θεωρίες συνωμοσίας» στις ΗΠΑ, μετά τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ και πολλών αξιωματούχων της κυβέρνησής του, το βράδυ του Σαββάτου (25.4.26).

Αφορμή μια δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προς το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Η Λέβιτ ανέφερε πως ανυπομονεί να ακούσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, γιατί θα είναι μια τυπική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα είναι αστεία, θα είναι διασκεδαστική, θα υπάρξουν μερικοί πυροβολισμοί που θα πέσουν απόψε (there will be shots fired tonight) στο δωμάτιο…».

Karoline Leavitt to Fox before the WHCD event: There will be some shots fired tonight pic.twitter.com/vcVfZxYoat — Acyn (@Acyn) April 26, 2026

Και μπορεί η Λέβιτ να εννοούσε πως ο Τραμπ κατά την προσφιλή του τακτική θα ασκήσει κριτική εναντίον διαφόρων, ωστόσο χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επισήμαιναν την ειρωνεία μεταξύ της φράσης της και των γεγονότων που ακολούθησαν, χωρίς να λείπουν κι αυτοί που αναρωτιούνται αν η εκπρόσωπος του Λευκού οίκου γνώριζε κάτι εκ των προτέρων ή έχει μαντικές ικανότητες.

Social media users highlight the irony after Karoline Leavitt urges viewers to tune in, saying Donald Trump will bring the heat and there will be “shots fired.” pic.twitter.com/nvi71iHy2T — Mediaite (@Mediaite) April 26, 2026

Λαβή για σχόλια δίνει και μια ανάρτηση του εκδότη του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού site Information Liberation.

Fox’s Aishah Hasnie: Karoline Leavitt’s husband leaned over and told me right as the WH Correspondents Dinner was starting, “You need to be very safe.”



“He was very serious when that said that to me, and he kinda looked around the room and said, ‘There are some–'”



*Call drops* pic.twitter.com/Q4rjP6KXn8 — Chris Menahan (@infolibnews) April 26, 2026

Ο Chris Menahan αναφέρει πως ο σύζυγος της Κάρολαιν Λέβιτ έσκυψε και ψιθύρισε σε δημοσιογράφο του Fox πριν ξεκινήσει το δείπνο πως «θα πρέπει να είναι πολύ ασφαλής απόψε».

«Ήταν πολύ σοβαρός όταν το είπε αυτό, και κοίταξε γύρω-γύρω στο δωμάτιο λέγοντας «Υπάρχουν κάποιοι…» και εκεί διακόπηκε η συνομιλία».