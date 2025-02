Ράγισαν καρδιές στο Ισραήλ: Με στρατιωτικές τιμές και λυγμούς η υποδοχή των σορών των ομήρων

Ραγίζουν καρδιές οι εικόνες από το Ισραήλ, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα (20.02.2025) για να υποδεχτεί τις σορούς των τεσσάρων νεκρών ομήρων που είχε στα χέρια της η Χαμάς μετά την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ένοπλοι μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ισλαμιστικών οργανώσεων προκάλεσαν αντιδράσεις λόγω του σημερινού «σόου» με την περιφορά των σορών των νεκρών ομήρων, προτού τις παραδώσουν στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για να επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Για το θέμα αυτό μίλησε και ο ο ύπατος αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Φόλκερ Τουρκ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η περιφορά των σορών στην Γάζα είναι αποτρόπαιη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμα πως: «Το διεθνές δίκαιο επιτάσσει ότι οποιαδήποτε παράδοση λειψάνων πρέπει να τηρεί την απαγόρευση της στυγνής, της απάνθρωπης ή της εξευτελιστικής μεταχείρισης και να διασφαλίζει τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των νεκρών και των οικογενειών τους».

Με στρατιωτικές τιμές οι IDF υποδέχτηκαν τις σορούς / Φωτογραφία IDF/ X

Η στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες χαιρετούν τις σορούς των νεκρών ομήρων / Φωτογραφία IDF / X

Η Χαμάς παρέδωσε τα σώματα του μωρού Κφιρ Μπίμπας, του 4χρονου αδερφού του Άριελ, των δύο μικρότερων ομήρων της επίθεσης της 27ης Οκτωβρίου, της μητέρας τους Σίρι και του ομήρου Οντέντ Λίφσιτς, προκαλώντας οργή λόγω της «τελετής» με τα φέρετρα των νεκρών ομήρων.

Κόσμος περιμένει την επιστροφή των σορών / REUTERS / Ammar Awad

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τόνισε χθες Τετάρτη (19.02.2025) πως: «Θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για το κράτος του Ισραήλ, μια ημέρα συντριβής, μια ημέρα πένθους».

The convoy of IDF vehicles, escorted by the Israel Police, carrying the coffins with four slain Israeli hostages continues to make its way to the Abu Kabir forensic institute in central Israel for identification. pic.twitter.com/2RBqu1ssgk