Reuters: Άρχισαν τα όργανα στον Λευκό Οίκο για τον πόλεμο στο Ιράν – Διαφωνίες και πιέσεις στον Τραμπ

Μια εσωτερική διαμάχη στον Λευκό Οίκο φαίνεται ως αναγκάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσαρμόζει συνεχώς τις δηλώσεις του για την πορεία του πολέμου στο Ιράν. Οι σύμβουλοί του συζητούν πότε και πώς θα κηρύξει νίκη, ενώ η σύγκρουση εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης προκαλούν πολιτικές ανησυχίες.

Ορισμένοι αξιωματούχοι προειδοποιούν τον Τραμπ ότι η άνοδος της βενζίνης θα μπορούσε να πλήξει πολιτικά την κυβέρνηση, ενώ οι σκληροπυρηνικοί τον πιέζουν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters. Παράλληλα, η λαϊκιστική βάση του προέδρου, με πρόσωπα όπως ο Στιβ Μπάνον και ο Τάκερ Κάρλσον, ζητά να αποφευχθεί μια μακροχρόνια εμπλοκή στη Μέση Ανατολή.

Η διαμάχη αυτή φέρνει στο φως τις σύνθετες αποφάσεις που λαμβάνονται στον Λευκό Οίκο, καθώς η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003 εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και το εμπόριο πετρελαίου προκαλώντας παγκόσμιο σοκ.

Ασαφές μήνυμα και οικονομικές ανησυχίες

Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει τη σύγκρουση ως περιορισμένη εκστρατεία, με τους στόχους της να έχουν «σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί».

Ωστόσο, οι αγορές ενέργειας αντιδρούν έντονα, με τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης να μεταβάλλονται δραματικά ανάλογα με τις δηλώσεις του.

Σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Κεντάκι την περασμένη Τετάρτη, δήλωσε ότι «κερδίσαμε» τον πόλεμο, και στη συνέχεια απότομα άλλαξε στάση: «Δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίς, έτσι δεν είναι; Πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο μας».

Αξιωματούχοι, μεταξύ άλλων και από το υπουργείο Οικονομικών και το Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο, έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι μια πετρελαϊκή κρίση και η αύξηση των τιμών της βενζίνης θα μπορούσαν πολύ γρήγορα να υπονομεύσουν την εσωτερική υποστήριξη στον πόλεμο, σύμφωνα τις ίδιες πηγές.

Πολιτικοί σύμβουλοι επίσης όπως η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Τζέιμς Μπλερ, προβάλλουν παρόμοια επιχειρήματα, εστιάζοντας στις πολιτικές επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της βενζίνης, προτρέποντας τον Τραμπ να παρουσιάσει την εκστρατεία ως σχεδόν ολοκληρωμένη, προκειμένου να προστατεύσει την εσωτερική πολιτική στήριξη και να καθησυχάσει τις αγορές.

Αντίθετα, σκληροπυρηνικοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι τον προτρέπουν να συνεχίσει τη στρατιωτική πίεση, ώστε να αποτρέψει πιθανή πυρηνική ανάπτυξη του Ιράν.

Οι στρατιωτικές επιτυχίες και οι αντιδράσεις του Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει ιρανικές υποδομές, σκότωσαν ηγετικά στελέχη και κατέστρεψαν μέρος των οπλοστασίων, αλλά οι επιθέσεις του Ιράν σε πετρελαιοφόρα και μεταφορικές εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και δημιουργήσει πολιτική πίεση στον Τραμπ.

Ο πρόεδρος έχει αποφύγει να προωθήσει την ιδέα ότι ο τελικός στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης στο Τεχεράνη, καθώς οι αμερικανικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η ηγεσία του Ιράν παραμένει σταθερή και καλά οχυρωμένη.

Οι προκλήσεις για τον Τραμπ

Η ασφυκτική πίεση στην τιμή της βενζίνης και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθιστούν κρίσιμη την εξεύρεση πολιτικής εξόδου από τη σύγκρουση.

Το Ιράν τις τελευταίες ημέρες έχει χτυπήσει δεξαμενόπλοια στα ιρακινά ύδατα και άλλα πλοία κοντά στο στενό, και ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ορκίστηκε να τα κρατήσει κλειστά.

Κορυφαίοι σύμβουλοι τον έχουν προτρέψει να διαχειριστεί την κρίση ώστε να μπορεί να παρουσιάσει μια «νίκη» χωρίς να υπονομευτεί η εσωτερική πολιτική του βάση, ενώ η στρατιωτική επίτευξη των ΗΠΑ κινδυνεύει να υπονομευθεί από τις συνεχιζόμενες αντεπιθέσεις του Ιράν.

Το Ιράν, αποδείχθηκε ένας πολύ πιο σκληρός και καλύτερα οπλισμένος εχθρός, με ένα εδραιωμένο κληρικό και ασφαλείας κατεστημένο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να επιβαρύνει πολιτικά τον Τραμπ, αν και η βάση του MAGA παραμένει, προς το παρόν, σε μεγάλο βαθμό στο πλευρό του.