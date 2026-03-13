Περσικός Κόλπος: Παγκόσμιο ενεργειακό σοκ – Σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Στις πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την κρίση στον Περσικό Κόλπο στρέφεται πλέον η αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς όλα δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί άμεσα.

Οι «ταύροι» αναλυτές της HFI Research θεωρούν ότι η αναπλήρωση του στρατηγικού αποθέματος μετά την τεράστια άντληση που αποφασίστηκε για να αντιμετωπιστεί η κρίση, θα ασκήσει σημαντική ανοδική πίεση στη ζήτηση για πετρέλαιο τα επόμενα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η εταιρεία τονίζει ότι μιλάμε για 400 εκατ. βαρέλια των χωρών του ΙΕΑ συν άλλα 260 εκατ. στην Κίνα. Αν επιστραφούν σταδιακά στα στρατηγικά αποθέματα εντός τριών ετών, η ζήτηση για πετρέλαιο διεθνώς θα ανέβει κατά 0,6 εκατ. βαρέλια/ημέρα μόνο και μόνο για το σκοπό της αναπλήρωσης.

Με βάση μια μετριοπαθή εκτίμηση για άνοδο της ζήτησης έτσι κι αλλιώς κατά 1,1 εκατ. βαρέλια ετησίως, προκύπτει ένα σύνολο 1,7 εκατ. που σε ορίζοντα τριετίας μεταφράζεται σε 5,1 εκατ. παραπάνω βαρέλια/ημέρα. Η παραγωγή θα πρέπει να καλύψει με τη σειρά της αυτές τις ανάγκες, οδηγώντας εν τέλει σε μια στενότερη κατάσταση στην αγορά από το πλεόνασμα που είχαμε μέχρι πρότινος.

Πολύ άσχημα είναι τα πράγματα και στην περίπτωση του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ενεργειακού Ινστιτούτου της Οξφόρδης στο Economist, αν οι υποδομές του Κατάρ δεν υποστούν βλάβες και ο εφοδιασμός συνεχιστεί μετά από 15 ημέρες, τότε η παγκόσμια παραγωγή LNG θα μειωθεί φέτος κατά 4,3%. Σε περίπτωση που η διαταραχή επεκταθεί στον ένα μήνα, τότε η πτώση θα φτάσει το 15%, έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων για άνοδο 8%.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η χαμένη παραγωγή θα δυσκολέψει την αναπλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών αερίου πριν από τον επόμενο χειμώνα. Σήμερα η στάθμη έχει υποχωρήσει κάτω από το 30% και η Ευρώπη ανταγωνίζεται ήδη την Ασία για φορτία, έναντι υψηλών τιμών.

Παράλληλα, η έκρυθμη κατάσταση που βιώνουμε, οδήγησε ήδη το Κατάρ στην απόφαση να αναβάλει χρονικά κατά ένα έτος τη νέα παραγωγή LNG που σχεδίαζε. Καθώς το Κατάρ και οι ΗΠΑ είναι οι βασικοί οδηγοί για άνοδο της παγκόσμιας διαθεσιμότητας LNG τα αμέσως επόμενα χρόνια, οι προηγούμενες ευοίωνες εκτιμήσεις πλέον μετριάζονται.