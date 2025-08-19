Reuters: Συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες – Χώρα «κλειδί» για τη σύνοδο η Ουγγαρία

Η Ουγγαρία φαίνεται πως είναι η χώρα που θα υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη διμερή σύνοδο που προγραμματίζεται για τα επόμενα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να έρθει η ειρήνη στην Ουκρανία.

Το Reuters που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχου τονίζει πως η συνάντηση ανάμεσα σε Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα γίνει στην Ουγγαρία. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί η τοποθεσία μιας και υπάρχουν πληροφορίες και για τη Γενεύη.

Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο βοηθός του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν «τη δυνατότητα ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων της Μόσχας και του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του μετά την ολοκλήρωση των συνομιλίων του με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε πως συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να γίνει πρώτα διμερής σύνοδος ανάμεσα σε αυτόν και τον Ουκρανό ομόλογό του και μετά να συνομιλήσουν και οι 3 μαζί.

«Η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να γίνει στην Ευρώπη», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής της στη Γενεύη.

«Αυτή είναι η συλλογική βούληση μάλλον, παρά ένα σενάριο», δήλωσε ακόμη απαντώντας σε ερώτηση για τη διεξαγωγή της συνάντησης στην Ευρώπη.

«Θα είναι μια ουδέτερη χώρα και ως εκ τούτου ίσως η Ελβετία, εγώ τάσσομαι υπέρ της Γενεύης, ή μια άλλη χώρα. Την τελευταία φορά που έγιναν διμερείς συνομιλίες, έγιναν στην Κωνσταντινούπολη», υπενθύμισε.

Ρωσία και Ουκρανία έκατσαν τελευταία φορά στο ίδιο «τραπέζι» τον Ιούνιο στην Κωνσταντινούπολη. Τότε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε την δημόσια πρόσκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τον συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο εκεί και αντ’ αυτού έστειλε αντιπροσωπεία.

Όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας της Ουκρανίας, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους ανακοίνωσε τη διοργάνωση της συνάντησης «των 30 χωρών που εργάζονται επί του ζητήματος των εγγυήσεων ασφαλείας για να τις ενημερώσουμε γι’αυτό που αποφασίστηκε».

«Στη συνέχεια, ξεκινάμε συγκεκριμένη δουλειά με τους Αμερικανούς και ως εκ τούτου, ήδη από αύριο (σήμερα, Τρίτη), οι διπλωματικοί μας σύμβουλοι, υπουργοί, αρχηγοί γενικών επιτελείων ξεκινούν να εργάζονται για να δουν ποιος είναι έτοιμος να κάνει τι».

Όσον αφορά τις εδαφικές παραχωρήσεις, «εναπόκειται στην Ουκρανία να τις κάνει (…) Η Ουκρανία θα κάνει τις παραχωρήσεις που κρίνει δίκαιες και σωστές», ανέφερε ακόμη ο Γάλλος πρόεδρος.