Ντόναλντ Τραμπ: Μίλησα με τον Πούτιν, κανονίζεται συνάντηση με τον Ζελένσκι και μετά τριμερής

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε ότι μίλησε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και προσπαθεί να γίνει μια συνάντηση του τελευταίου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Axios, ελπίζει ότι μια συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε δεύτερο χρόνο με τη συμμετοχή και του ίδιου μπορεί να γίνει άμεσα. Θα ήθελε, αναφέρει το Axios, να γίνει έως το τέλος Αυγούστου. Πρώτα να συναντηθούν ο Ρώσος με τον Ουκρανό πρόεδρο και στη συνέχεια να γίνει και μια τριημερής συνάντηση.

Στην πρώτη του ανάρτηση στο Truth Social μετά τις διαπραγματεύσεις στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι τηλεφώνησε στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Κατά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που μένει να οριστεί, ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και στον πρόεδρο Ζελένσκι. Και όταν αυτή γίνει, θα έχουμε μια τριμερή, με τους δύο προέδρους και εμένα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τον Τραμπ, μια συνάντηση του ίδιου με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι «πολύ καλό βήμα» προς το τέλος του πολέμου. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στίβ Γουίτκοφ έχουν αναλάβει να… συντονίσουν Μόσχα και Κίεβο για να ξεκινήσει μια ουσιαστική διαδικασία ειρήνευσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στην ανάρτησή του, ανέφερε ότι στις διαπραγματεύσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους, οι οποίες κατέληξαν σε συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, εγγυήσεις που θα δοθούν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους Financial Times, για να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις αυτές, η Ουκρανία πρότεινε να αγοράσει, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπλα αξίας 100 δισ. από τις ΗΠΑ!

«Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι με την πιθανότητα ειρήνης για τη Ρωσία και την Ουκρανία», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.