Reuters: Θετικό το Ιράν για για συμμετοχή στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα

Το Ιράν φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά αν θα συμμετάσχει τελικά στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, που έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Πακιστάν. Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, η κατάσταση παραμένει ρευστή και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν αναγνωρίζει τις προσπάθειες που γίνονται για να υπάρξει αποκλιμάκωση με τις ΗΠΑ, ειδικά όσον αφορά τον ναυτικό αποκλεισμό που επηρεάζει τα ιρανικά λιμάνια. Η ιρανική πλευρά χαρακτήρισε «θετικές» τις κινήσεις του Πακιστάν, που προσπαθεί να παίξει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό θα διασφάλιζε ότι το Ιράν θα μπορεί να συμμετάσχει στον επόμενο γύρο συνομιλιών, με την Τεχεράνη τώρα «να επανεξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές συνομιλίες», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, πρόσθεσαν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Άσιμ Μουνίρ, βασικός μεσολαβητής, φέρεται να είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ αποτελούσε εμπόδιο στις συνομιλίες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά ότι «θα το σκεφτεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα σήμερα Δευτέρα 20.04.2026, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για συμμετοχή σε συνομιλίες, ενώ αμφισβήτησε κατά πόσον οι ΗΠΑ επιθυμούν πράγματι να ακολουθήσουν τη διπλωματική οδό, ειδικά μετά την κατάληψη ιρανικού πλοίου από αμερικανικές δυνάμεις.

Χθες Κυριακή, 19.04.2026, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν σχεδιάζει να συμμετέχει σε δεύτερο γύρο συνομιλιών, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες το απόγευμα πως στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Παράλληλα, Ισραήλ και Λίβανος ετοιμάζονται για νέο γύρο συνομιλιών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις ΗΠΑ. Στη συνάντηση θα δώσουν το «παρών» ο Ισραηλινός πρέσβης Γιεχιέλ Λέιτερ και η Λιβανέζα πρέσβης Νάντα Χαμαντέχ Μοαουάντ, σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post.

Πηγή: OnAlert.gr