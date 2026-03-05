Reuters: Το Ισραήλ θέλει να επιτεθεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Το Ισραήλ θα επιτεθεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν στη δεύτερη φάση του πολέμου, όπως μεταδίδει το Reuters το μεσημέρι της Πέμπτης (5.2.26), επικαλούμενο πηγές ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στόχος του Ισραήλ είναι να εξουδετερώσει πλήρως την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους προς το έδαφός του μέχρι το τέλος του πολέμου.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν τις καταστροφές από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και Ισραήλ σε βάσεις σηράγγων, κτίρια σε στοχευμένες ιρανικές πυραυλικές βάσεις.

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν δείχνουν ζημιές σε μια πυραυλική βάση στο Garmdarreh και την καταστροφή που προκλήθηκε σε ένα κτίριο και στις εισόδους σηράγγων στο πυραυλικό συγκρότημα Khorramabad.

Τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ λένε ότι έχουν στοχεύσει συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, με επιθέσεις εναντίον εκτοξευτών πυραύλων, αποθηκών και εγκαταστάσεων παραγωγής.

New high-resolution satellite images released by @vantortech show the aftermath of strikes on a missile base in Garmdarreh, east of the city of Karaj.



Before: 22 February

After: 4 March pic.twitter.com/U8Yn7pSspR — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 4, 2026

Πολλές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν βρίσκονται βαθιά στο υπέδαφος. Επομένως, μόνο οι ΗΠΑ, με τα βαριά βομβαρδιστικά τους, έχουν την ικανότητα να τις στοχεύσουν.