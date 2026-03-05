Κόσμος

Reuters: Το Ισραήλ θέλει να επιτεθεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Σύμφωνα με το Reuters, στόχος του Ισραήλ είναι να εξουδετερώσει πλήρως την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους προς το έδαφός του μέχρι το τέλος του πολέμου
Υπόγεια εγκατάσταση με πυραύλους στο Ιράν
Υπόγεια εγκατάσταση με πυραύλους στο Ιράν / IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Το Ισραήλ θα επιτεθεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν στη δεύτερη φάση του πολέμου, όπως μεταδίδει το Reuters το μεσημέρι της Πέμπτης (5.2.26), επικαλούμενο πηγές ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στόχος του Ισραήλ είναι να εξουδετερώσει πλήρως την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους προς το έδαφός του μέχρι το τέλος του πολέμου.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν τις καταστροφές από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και Ισραήλ σε βάσεις σηράγγων, κτίρια σε στοχευμένες ιρανικές πυραυλικές βάσεις.

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν δείχνουν ζημιές σε μια πυραυλική βάση στο Garmdarreh και την καταστροφή που προκλήθηκε σε ένα κτίριο και στις εισόδους σηράγγων στο πυραυλικό συγκρότημα Khorramabad.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ λένε ότι έχουν στοχεύσει συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, με επιθέσεις εναντίον εκτοξευτών πυραύλων, αποθηκών και εγκαταστάσεων παραγωγής.

Πολλές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν βρίσκονται βαθιά στο υπέδαφος. Επομένως, μόνο οι ΗΠΑ, με τα βαριά βομβαρδιστικά τους, έχουν την ικανότητα να τις στοχεύσουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
166
128
82
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Sun»: Ιρανικό drone έπληξε υπόστεγο που χρησιμοποιείται από άκρως απόρρητα αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη – Φωτογραφία ντοκουμέντο
Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας παραδέχθηκε ότι ένα υπόστεγο χτυπήθηκε, αφού του παρουσιάστηκαν τα στοιχεία - Κάνει λόγο για περιορισμένες ζημιές
Βάση στο Ακρωτήρι
Η Ρωσία ο μεγάλος κερδισμένος: Ο πόλεμος με το Ιράν εξαντλεί τα όπλα που χρειάζεται η Ουκρανία
Οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot καταναλώνονται στη Μέση Ανατολή, ενώ η άνοδος των τιμών πετρελαίου ενισχύει τη ρωσική οικονομία, σύμφωνα με την Wall Street Journal - «Εξαφανισμένοι» οι σύμμαχοι του Ιράν Ρωσία και Κίνα
Ιρσαηλινά οχήματα στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου
Newsit logo
Newsit logo