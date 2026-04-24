Reuters: Το Πεντάγωνο διερευνά το ενδεχόμενο «αποπομπής» της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ για τη στάση της στον πόλεμο στο Ιράν

Ιδιαίτερα ενοχλημένες φαίνεται πως είναι οι ΗΠΑ από την άρνηση πολλών χωρών να στηρίξουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου αναφέρεται στις επιλογές των ΗΠΑ προκειμένου να τιμωρήσουν συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν τους βοήθησαν στο Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη συμμαχία και η επανεξέταση της αμερικανικής στάσης απέναντι στη διεκδίκηση της Βρετανίας στα Νησιά Φόκλαντ, όπως αναφέρει το Reuters επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο.

Σε εσωτερικό σημείωμα γίνεται λόγος για την απροθυμία ή και άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ πρόσβαση, δικαιώματα βάσεων και υπερπτήσεων (ABO) στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα.

Στο email επισημαίνεται ότι τα ABO αποτελούν «θεμελιώδη προϋπόθεση για το ΝΑΤΟ», ενώ οι σχετικές επιλογές φαίνεται να εξετάζονται σε υψηλό επίπεδο στο Πεντάγωνο. Μία από τις προτάσεις αφορά την απομάκρυνση «δύσκολων» χωρών από καίριες ή προβεβλημένες θέσεις μέσα στη Συμμαχία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά καιρούς έχει ασκήσει έντονη κριτική σε συμμάχους του ΝΑΤΟ για τη μη αποστολή ναυτικών δυνάμεων με στόχο τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έκλεισαν στις 28 Φεβρουαρίου με την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. «Δεν θα κάνατε το ίδιο αν ήσασταν στη θέση μου;», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters την 1η Απριλίου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το συγκεκριμένο email δεν εισηγείται αποχώρηση από το ΝΑΤΟ ούτε προτείνει το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη. Επίσης, δεν διευκρινίστηκε αν στις υπό εξέταση επιλογές περιλαμβάνεται μια ευρύτερη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων στην ήπειρο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον δήλωσε: «Όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τη στήριξη που έχουν προσφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, εκείνοι δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς. Το Υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος διαθέτει αξιόπιστες επιλογές, ώστε οι σύμμαχοι να πάψουν να είναι μια “χάρτινη τίγρη” και να αναλάβουν τις ευθύνες τους». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει περαιτέρω σχόλιο για τις εσωτερικές συζητήσεις επί του θέματος.