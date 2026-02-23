Ρομπ Γέτεν: Ορκίστηκε ο νεότερος και ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Μετά από 11 ημέρες η μειοψηφική νέα κυβέρνηση της Ολλανδίας ορκίσθηκε με επικεφαλής τον 38χρονο κεντρώο Ρομπ Γέτεν, τον νεότερο και πρώτο ανοικτά ομοφυλόφιλο πρωθυπουργό της χώρας.

Ο Ρομπ Γέτεν και το κόμμα του D66 εξασφάλισε τη νίκη εκθρονίζοντας το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκερτ Βίλντερς στις πρόωρες εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν τον Οκτώβριο μετά την πτώση της δεξιότερης κυβέρνησης στην πρόσφατη ιστορία της Ολλανδίας κατόπιν της αποχώρησης του Βίλντερς από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο πρωθυπουργός και η ομάδα των υπουργών του ορκίστηκαν από τον βασιλιά στην Πορτοκαλί Αίθουσα του Βασιλικού Παλατιού Huis ten Bosch στη Χάγη.

Σχημάτισε κυβέρνηση μειοψηφίας

Με πλειοψηφία 66 εδρών στο 150μελές κοινοβούλιο, ο κυβερνητικός συνασπισμός θα έχει ανάγκη την υποστήριξη κομμάτων της αντιπολίτευσης για την ψήφιση των νομοσχεδίων.

Μετά την νίκη του, ο Ρομπ Γέτεν δήλωσε ότι είναι εφικτό «να νικήσει κανείς τα λαϊκίστικά κόμματα, αν κάνει προεκλογική εκστρατεία με ένα θετικό μήνυμα για την χώρα».

Κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Ρομπ Γέτεν είχε δηλώσει την πρόθεσή του να επαναφέρει την πέμπτη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην καρδιά της Ευρώπης, διότι, «χωρίς ευρωπαϊκή συνεργασία, δεν πάμε πουθενά».

Το πρόγραμμα του νέου κυβερνητικού συνασπισμού υπόσχεται καθολική υποστήριξη προς την Ουκρανία και επαναδιατυπώνει την προσήλωση στο ΝΑΤΟ ως προς τις αμυντικές δαπάνες.

Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν

Ο Ρομπ Γέτεν γεννήθηκε το 1988 και μεγάλωσε στη νότια Ολλανδία. Προέρχεται από οικογένεια μεσαίας τάξης και έχει αναφέρει σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι οι γονείς του εργάζονταν σε τεχνικά επαγγέλματα, κάτι που διαμόρφωσε την αντίληψή του για την κοινωνική κινητικότητα και την εκπαίδευση.

Σπούδασε Δημόσια Διοίκηση και ήδη από νεαρή ηλικία δραστηριοποιήθηκε πολιτικά, ξεκινώντας από την τοπική αυτοδιοίκηση πριν περάσει στην εθνική πολιτική σκηνή. Θεωρείται πολιτικός χαμηλών τόνων, με προσεκτικό και τεχνοκρατικό προφίλ, ενώ συχνά περιγράφεται από τα ολλανδικά μέσα ως “συναινετικός” και προσανατολισμένος στον διάλογο.

Στην προσωπική του ζωή διατηρεί χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας την υπερβολική έκθεση στα μέσα ενημέρωσης. Είναι γνωστός για το ενδιαφέρον του για τη μουσική και τον αθλητισμό, ενώ συνεργάτες του τον περιγράφουν ως οργανωτικό και ιδιαίτερα προσηλωμένο στη δουλειά του.

Ο Γέτεν θα είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος ηγέτης της Ολλανδίας, αν και η σεξουαλικότητά του δεν αποτέλεσε βασικό στοιχείο της προεκλογικής εκστρατείας. Η Ολλανδία θεωρείται χώρα με ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και το D66 συμμετείχε στην κυβέρνηση όταν η χώρα έγινε η πρώτη στον κόσμο που νομιμοποίησε τον γάμο ομοφύλων πριν από 25 χρόνια.

Η “bromance” φιλία του με άλλο Ολλανδό πολιτικό είχε γίνει viral στο TikTok το 2021. Η δημοφιλία εκείνων των βίντεο οδήγησε τον Γέτεν να γνωρίσει τον σημερινό αρραβωνιαστικό του, τον Αργεντινό διεθνή παίκτη χόκεϊ Νικολάς Κίναν, με τον οποίο πρόκειται να παντρευτεί τον ερχόμενο Αύγουστο. Όπως έχει πει ο ίδιος, γνωρίστηκαν σε σούπερ μάρκετ, όταν ο Κίναν τον αναγνώρισε από τα βίντεο στο TikTok.