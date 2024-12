Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Γυμνός στο ντους τη στιγμή που η σύζυγός του παρουσίαζε καλλυντικά

Η ηθοποιός Cheryl Hines δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες -του υποψηφίου για τη θέση του υπουργού Υγείας στη νέα του κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ-, συζύγου της Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, στο ντους, καθώς προσπαθούσε να γυρίσει ένα βίντεο για τη ρουτίνα ομορφιά της.

Ο αμφιλεγόμενος υποψήφιος για το υπουργείο Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, στο βίντεο εμφανίζεται γυμνός τη στιγμή που έκανε το μπάνιο του, τη στιγμή που η σταρ του «Curb Your Enthusiasm» προσπαθούσε να διαφημίσει τη σειρά Hines & Young, την οποία ίδρυσε μαζί με την κόρη της Catherin.

«Δεν μπορείς να κάνεις ντους, κάνω ένα βίντεο! Όχι, όχι, όχι, κάνω ένα… πρέπει να μου δώσεις ένα λεπτό, κάνω ένα βίντεο για το Hines+Young. Γλυκιά μου… 60% έκπτωση», είπε η 59χρονη Hines στο βίντεο στο Instagram story, ενώ στο βάθος ο Kennedy κάνει μπάνιο.

Στη λεζάντα έγραψε «Oh Bobby», και τη συνόδευσε με emojis καρδιάς και χαμογελαστού προσώπου.

Το ζευγάρι πάντως φαίνεται πως περνά χαρούμενες στιγμές, παρά το σκάνδαλο με τα sexting μεταξύ του Κένεντι και της πρώην συγγραφέως του New York Magazine, Ολίβια Νούζι που ήρθε στο φως τον Σεπτέμβριο, κυριαρχώντας στα πρωτοσέλιδα για εβδομάδες.

Look at how much fun @CherylHines is having with her husband @RobertKennedyJr.



This is a strong & happy marriage, what the media put these two through is unforgivable, but they came out stronger & more in love. pic.twitter.com/cWVrA9a6hG